Серьезное ДТП в Вецмилгрависе.
Сегодня 12:05
ВИДЕО: в Риге BMW влетел в остановку и сбил трех человек
В Риге субботнее утро началось с тяжелого происшествия: автомобиль BMW въехал в остановку общественного транспорта на улице Балтасбазницас и сбил трех человек. Один из пострадавших доставлен в больницу.
На данный момент известно, что около 10:20 в Риге, на улице Балтасбазницас, водитель автомобиля BMW въехал в павильон остановки общественного транспорта и наехал на трех пешеходов. Один из пострадавших доставлен в медицинское учреждение. Полиция работает на месте происшествия.