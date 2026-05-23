Новый инцидент с дроном в Латгале: полиция начала дело о преступлении против государства
В Латгале снова ЧП с беспилотником: в субботу утром дрон упал в озеро Дридзис в Краславском крае и взорвался при контакте с водой. Пострадавших нет, но службы продолжают обследовать большую территорию, а полиция уже начала уголовный процесс по статье о преступлениях против государства.
Сегодня около 8:00 ГП получила от жителей информацию о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис в Комбульской волости Краславского края. При контакте с водой он сдетонировал. В результате происшествия никто не пострадал.
Полиция незамедлительно выехала на указанное место и начала его обследование. На месте происшествия обнаружены возможные обломки беспилотного летательного аппарата.
Поскольку обследуемая территория обширна, к осмотру места происшествия привлечены дополнительные силы, в том числе дополнительный наряд ГП с дроном, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы с лодкой, а также Национальные вооруженные силы (НВС).
ГП призывает жителей не приближаться к месту происшествия, следить за официальной информацией служб и незамедлительно сообщать полиции о возможных обнаруженных обломках дрона.
В НВС агентству LETA сообщили, что датчики не зафиксировали влета дрона на территорию Латвии. Поэтому сообщение по системе сотового вещания не рассылалось.
«Я нахожусь на связи с ответственными службами, которые работают в Краславском крае, в районе озера Дридзис, после падения беспилотного летательного аппарата и взрыва в озере. Ожидаю от служб как можно более подробной информации об обстоятельствах произошедшего и дальнейших действиях», — написала в соцсети X ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня.
Она призвала жителей следить за официальной информацией.
Заместитель председателя Краславской краевой думы Виктория Лене также заявила агентству LETA, что доверяет работе служб на месте происшествия. По ее словам, главное, что в результате инцидента не пострадали жители.
В настоящее время участие самоуправления в связи с происшествием не требуется. При этом представители думы получили фотографии, на которых видно, что в озере погибла рыба.
Лене не смогла сказать, насколько далеко от места происшествия находятся ближайшие населенные пункты или дома.
Перед 17:00 полиция сообщила, что службы все еще продолжают работу на месте происшествия. С учетом большой обследуемой территории продолжительность работ пока неизвестна. По факту произошедшего начат уголовный процесс в соответствии с 10-й главой Уголовного закона — преступления против государства.