Политикам в Латвии верят только их семьи: эксперт - о кризисе доверия к власти
Жители Латвии всё меньше доверяют всем, кто участвует в политическом процессе страны. Профессор Ивета Рейнхолде рассказал, кому латвийцы все еще верят.
В эфире программы «Preses klubs» на TV24 профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Ивета Рейнхолде высказалась о кризисе доверия в латвийском обществе и подчеркнула, что отношение жителей к государству, правительству и политическим партиям нельзя оценивать одинаково.
По словам эксперта, в общественных дискуссиях часто смешивают разные понятия — недоверие к партиям, правительству и самому государству, хотя речь идет о совершенно разных показателях.
«Здесь важно разделять вещи: когда я не верю государству, не доверяю правительству или не доверяю политическим партиям — это разные показатели», — подчеркнула Рейнхолде.
Профессор признала, что уровень доверия к политическим партиям в Латвии сегодня крайне низок. При этом она с иронией заметила: «Если посмотреть на ситуацию, мне кажется, что политическим партиям доверяют только те, кто состоит в партиях, и члены их семей. Это и есть реальный показатель».
Одновременно Рейнхолде подчеркнула, что слабое доверие к партиям не означает полного разочарования в государстве или системе управления в целом. По ее словам, в Латвии сохраняется сравнительно высокий уровень доверия к телевидению, радио и отдельным государственным институтам.
«У нас все еще сохраняются высокие показатели доверия к телевидению. И доверие существует не ко всей государственной системе, а к отдельным структурам и возможностям», — пояснила она.
Эксперт отметила, что при оценке общественных настроений важно точно понимать, о каком именно уровне доверия идет речь, поскольку отношение жителей к различным институтам власти существенно отличается.