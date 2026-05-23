Кому звезды обещают спокойствие и процветание до 13 июня 2026 года
Венера находится в Раке, и это приносит настоящую гармонию четырем знакам зодиака в период с настоящего момента до 13 июня 2026 года. По словам астрологов, эта заботливая энергия — именно то, что было нужно этим знакам.
В те недели, когда планета любви и красоты находится в этом чувствительном знаке, люди обычно становятся более романтичными и эмоционально привязанными. Особенно сильно это почувствуют четыре знака зодиака, которых в ближайшие недели ждут удача, гармония и эмоциональное удовлетворение.
Рак
Те несколько недель, которые Венера ежегодно проводит в вашем знаке, всегда становятся одними из лучших, и этот год — не исключение, Рак. До 13 июня, пока Венера не покинет ваш знак, жизнь станет гораздо спокойнее. Вы будете чувствовать себя не только более уверенно, но и более привлекательно, а окружающие будут буквально тянуться к вам.
От улучшения отношений до заслуженного признания — сейчас вы переживаете мощный всплеск позитивной энергии. Кульминация может наступить 9 июня — в один из самых удачных дней года, когда изобилие и процветание способны буквально войти в вашу жизнь благодаря соединению Юпитера и Венеры в вашем знаке.
Козерог
Хотя вы всегда заботитесь о близких на практическом уровне, Козерог, эмоции не всегда даются вам легко. Венера в Раке помогает открыть эту сторону вашей жизни. В ближайшие недели знакомства, любовь и эмоциональные связи будут складываться намного легче.
Будь то новая встреча или укрепление уже существующих отношений — жизнь станет более исцеляющей и благоприятной для вас. А если романтика сейчас не в приоритете, обратите внимание на деловую сферу. Бизнес-партнерства также окажутся под сильным влиянием этой энергии, поэтому до 13 июня вас может ждать совершенно новый уровень изобилия.
Весы
Каждый раз, когда Венера находится в Раке, вы получаете мощную поддержку, особенно в работе. Это может быть повышение зарплаты, продвижение по службе, интересная новая возможность, удачное сотрудничество или шанс проявить свою креативность в профессии.
Раньше вам, возможно, не удавалось выражать себя на работе так, как хотелось бы. Но теперь удача на вашей стороне. Добиваясь успеха в карьере, не удивляйтесь, если вместе с этим начнет расти и ваше финансовое благополучие.
Овен
Овен, теперь, когда Сатурн находится в вашем знаке, в личной жизни могло быть немало напряжения. Семейные конфликты и хаос дома могли серьезно выматывать вас, но хорошая новость в том, что все это постепенно остается позади.
Пока Венера находится в Раке, жизнь станет намного спокойнее. Вы сможете восстановить связь с близкими и исцелить эмоциональные раны. Под влиянием этой энергии в вашем доме станет больше тепла, гармонии и внутреннего покоя. Обретая мир внутри себя, вы сможете залечить старые душевные травмы и почувствовать глубокое эмоциональное удовлетворение в этот период.