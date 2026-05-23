Эстонцы начали строить дорогу в объезд России
Как сообщает ru.err.ee, эстонский Департамент транспорта приступил к строительству объездной дороги вокруг так называемого "Саатсеского сапога".
На первом этапе работы начались с расчистки трассы от зеленых насаждений: лесорубам предстоит освободить от деревьев около 14 гектаров территории. Сразу после завершения вырубки строители приступят к возведению дорожной насыпи.
Цель масштабного проекта - полностью перенести участок государственной дороги, проходящий через Саатсеский сапог, на эстонскую территорию. Это позволит людям, передвигающимся между населенными пунктами внутри Эстонии, больше не пересекать границу Российской Федерации и избегать связанных с этим формальностей и ограничений.
По планам ведомства, строительные работы продлятся полгода. Реализация проекта обойдется государству примерно в 2 миллиона евро.
Саатсеский сапог - это участок дороги длиной около 900 метров (на трассе Вярска–Улитино), по которому для проезда из одного района Эстонии в другой требуется дважды пересечь территорию России.
Дорога закрыта с осени 2025 года, когда в районе Саатсеского сапога на российской стороне была замечена вооруженная группа людей.