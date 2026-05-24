Минблаг: накопления второго пенсионного уровня нельзя считать частной собственностью
В Латвии разгорелся спор вокруг пенсионных накоплений. Министерство благосостояния не поддерживает рассматриваемые в Сейме поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, предусматривающие расширение возможностей наследования накоплений второго пенсионного уровня.
В министерстве считают, что это может негативно повлиять на устойчивость государственной пенсионной системы и противоречит основным принципам социального страхования. Об этом говорится в заключении министерства для парламентской Комиссии по бюджету и финансам (налогам).
Министерство указывает, что обязательные взносы государственного социального страхования по своей сути являются налогом, а накопления второго пенсионного уровня нельзя считать частной собственностью, которой человек может свободно распоряжаться.
Эти средства предназначены для замещения доходов в старости или в других случаях социального страхования, а не для свободных выплат, в том числе в порядке наследования.
В Минблаге подчеркивают, что пенсионная система Латвии основана на принципе солидарности, а ее средства должны использоваться только на социальные нужды. Поэтому расширенное включение капитала второго пенсионного уровня в наследственную массу уменьшило бы доходы специального пенсионного бюджета и в долгосрочной перспективе повлияло бы на размер пенсий.
По мнению министерства, такие изменения могут сократить возможности индексации пенсий и увеличить государственные расходы, поскольку больше людей получат право на минимальную пенсию по потере кормильца. Кроме того, это повлияет и на размер таких пенсий, так как уменьшатся накопления, направляемые на их финансирование.
Также министерство возражает против идеи в определенных случаях разрешить использование накоплений второго пенсионного уровня независимо от права на пенсию по возрасту. Там считают, что это создаст неравное отношение между различными группами населения и приведет к противоречивости системы.
По оценке Минблага, действующее регулирование обеспечивает баланс между интересами общества и возможностями выбора для отдельных людей, а капитал второго пенсионного уровня должен в первую очередь оставаться в пенсионной системе, а не использоваться через механизм наследования для потребления.
Одновременно министерство сообщает, что в 2025 году из накоплений второго пенсионного уровня умерших лиц 11,1 миллиона евро были перечислены в специальный пенсионный бюджет государства, 5,2 миллиона евро выплачены наследникам, а 2,7 миллиона евро переведены на накопления других лиц.
Как ранее сообщало агентство LETA, Сейм передал на рассмотрение Комиссии по бюджету и финансам подготовленные оппозиционными партиями — Национальным объединением и партией «Латвия на первом месте» — поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях. Они предусматривают автоматическое наследование капитала второго пенсионного уровня даже без отдельного выбора человека.