На выставке в Париже Латвия и США подписали соглашение по беспилотникам

В первую очередь эта платформа создана для повышения эффективности и ускорения оборота в американской промышленности, заменяя прежние сложные процедуры. Также она потенциально предоставит Латвии возможность выступать как в роли покупателя, так и в роли поставщика технологий, тем самым интегрируясь в общий оборот и укрепляя конкурентоспособность местной промышленности, поясняют в министерстве.