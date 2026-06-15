Жителей Латвии предупредили - в выросшем счете за воду, возможно, виноват ваш сосед

В городе действуют две разные системы: бытовая канализация, предназначенная только для сточных вод из туалетов, ванн и раковин, и ливневая канализация (мелиоративная система), предназначенная для сбора и отвода осадков с улиц и крыш зданий. Дождевые воды обычно менее загрязнены и не требуют такой же биологической очистки, как бытовые сточные воды. Однако когда в бытовую канализацию попадает и дождевая вода, это создает существенную дополнительную нагрузку на насосы и очистные сооружения.