Жителей Латвии предупредили - в выросшем счете за воду, возможно, виноват ваш сосед
Незаконное подключение соседа к канализации может повлиять и на ваш счет за воду. Об этом сообщают эксперты предприяти Jūrmalas ūdens.
Кто виноват?
Если даже небольшая часть из 23 300 домохозяйств Юрмалы отводит дождевую воду в бытовую канализацию, в общую систему попадают сотни тысяч кубометров воды, которой там быть не должно. Избыточный объем воды увеличивает нагрузку на систему и расходы на ее содержание, что в долгосрочной перспективе влияет на всех пользователей услуги.
В городе действуют две разные системы: бытовая канализация, предназначенная только для сточных вод из туалетов, ванн и раковин, и ливневая канализация (мелиоративная система), предназначенная для сбора и отвода осадков с улиц и крыш зданий. Дождевые воды обычно менее загрязнены и не требуют такой же биологической очистки, как бытовые сточные воды. Однако когда в бытовую канализацию попадает и дождевая вода, это создает существенную дополнительную нагрузку на насосы и очистные сооружения.
Из-за специфического рельефа Юрмалы практически все бытовые сточные воды здесь необходимо перекачивать насосами. Поэтому любой дополнительный поток воды в бытовой канализации означает для жителей более высокие расходы и в долгосрочной перспективе приводит к росту тарифов на услуги водного хозяйства.
Добросовестные платят за недобросовестных
Регулятор, утверждая тарифы, исходит из объема бытовых сточных вод, а не из незаконного притока дождевой воды. Поэтому жители, которые отводят дождевую воду в соответствии с правилами — в зеленые зоны или специально предназначенные для этого системы, косвенно субсидируют тех, кто благоустроил свою недвижимость за счет общей системы бытовой канализации.
Если сосед создал незаконное подключение для отвода воды, вы частично оплачиваете и вызванные этим дополнительные расходы, связанные с перегрузкой систем водоотведения и очистки, их обслуживанием и проведением аварийных работ.
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