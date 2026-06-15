"Это полнейший бред!" Годовщина смерти Жанны Фриске снова закончилась скандалом

«Сегодня мы с Платоном купим цветы, как всегда в этот день, и крепко обнимем друг друга. "Не забывай, мама всегда рядом" — повторяю ему одни и те же слова. Я вижу ее продолжение в Платоне: улыбку, жесты, они даже молчат похоже. Жанна всегда рядом. Она остается с нами тихо, каждый день, без даты в календаре. Как может быть по-другому?» — написал телеведущий.