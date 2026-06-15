"Это полнейший бред!" Годовщина смерти Жанны Фриске снова закончилась скандалом
В годовщину смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев впервые за долгое время опубликовал личное сообщение о певице, их сыне Платоне и памяти, которую, по его словам, он не хочет превращать в публичное шоу. Однако слова телеведущего снова вызвали резкую реакцию со стороны семьи артистки.
Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Ей было 40 лет. Причиной смерти стала неоперабельная опухоль головного мозга, о которой певица узнала во время беременности. После ее смерти главным предметом многолетнего конфликта между Дмитрием Шепелевым и родственниками Жанны стало общение семьи артистки с ее сыном Платоном.
В день памяти Жанны Шепелев рассказал, что спустя 11 лет продолжает вместе с сыном хранить воспоминания о певице.
«Сегодня мы с Платоном купим цветы, как всегда в этот день, и крепко обнимем друг друга. "Не забывай, мама всегда рядом" — повторяю ему одни и те же слова. Я вижу ее продолжение в Платоне: улыбку, жесты, они даже молчат похоже. Жанна всегда рядом. Она остается с нами тихо, каждый день, без даты в календаре. Как может быть по-другому?» — написал телеведущий.
Шепелев признался, что с возрастом стал иначе смотреть на пережитую утрату и, как он отметил, сильнее понимать родителей Жанны. При этом телеведущий подчеркнул: память о Фриске для него остается глубоко личной темой, поэтому все эти годы он не соглашался обсуждать семью и смерть певицы в телевизионных студиях.
«За годы, прошедшие со дня гибели Жанны, я получил не один десяток предложений о встрече. Каждое отклонил. Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было», — заявил он.
По словам Шепелева, ему больно от того, что близкие люди, как он считает, пропустили детство Платона и не были рядом с ним в обычные дни, без камер и публичных поводов.
«Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. Это то, что нельзя вернуть и нельзя переснять. Я плачу, когда думаю об этом. Это их выбор, их боль, и я не могу это изменить», — написал телеведущий.
Он также добавил, что не хочет превращать семейную историю в публичное обсуждение. «Семья — не контент. Я говорю это спокойно и без обиды: то, что происходит между близкими людьми, не нуждается в съемке и монтаже. Для меня память о Жанне — это не шоу. Это глубоко личное. Не напоказ», — отметил Шепелев.
После этого сестра Жанны Фриске Наталья в беседе с Super резко отреагировала на слова телеведущего. Она заявила, что родственники певицы не ставили условий о встречах с Платоном под камерами и, наоборот, уже много лет не могут увидеть мальчика.
«Это полнейший бред. Мы хотим встретиться с ребенком, просто хотя бы его увидеть. Я пыталась на его день рождения передать ему подарок, на что было сказано, что ничего нельзя ему передавать», — сказала Наталья.
По ее словам, Шепелев якобы постоянно находил причины, чтобы не допустить общения Платона с родственниками со стороны матери. Наталья утверждает, что телеведущий ссылался то на болезни, то на то, что ребенок не живет в России или Москве. Она также заявила, что у семьи сохранились переписки, подтверждающие их попытки договориться о встрече.
В годовщину смерти Жанны Фриске родственники и поклонники певицы приехали на Николо-Архангельское кладбище в Балашихе. С утра к памятнику артистки приезжали ее поклонники, оставляли цветы, а некоторые приходили в майках с портретом Жанны. Позднее на кладбище приехали близкие певицы.
Наталья Фриске пообщалась с поклонниками сестры и отметила, что памятник нужно обработать, чтобы он блестел. Позже она снова высказалась о Дмитрии Шепелеве, заявив, что он не приехал на кладбище в день годовщины смерти Жанны, но опубликовал пост. По словам Натальи, телеведущий лишь пытается привлечь к себе внимание.
Затем на могилу приехал отец певицы Владимир Фриске. Он поцеловал памятник дочери и вместе с близкими навел порядок на могиле.
Наталья Фриске также заявила, что Шепелев по-прежнему не разрешает Платону видеться и общаться с родственниками Жанны. По ее словам, семье не удается даже передавать мальчику подарки. При этом сестра певицы считает, что Платон, которому сейчас 13 лет, со временем сам выйдет на контакт с родственниками матери.