"Просто пропало желание": похоже, плата за въезд в 5 евро отбила у латвийцев тягу ездить в Юрмалу

Многие пользователи вспоминали времена, когда летом на Йомас было буквально не протолкнуться. «Помню, лет 19 назад мы не могли найти место, где поужинать. Было уже неважно, какой ресторан — все были заполнены», — написала одна из комментаторов. «Я был в Булдури в лагере в 1994 году. Тогда яблоку негде было упасть», — вспоминает другой пользователь.