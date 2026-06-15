"Просто пропало желание": похоже, плата за въезд в 5 евро отбила у латвийцев тягу ездить в Юрмалу
Пустая Йомас в разгар июня вызвала бурную дискуссию в соцсетях. Одни винят подорожавший въезд в Юрмалу, другие — холодную погоду, но многие задаются вопросом: почему главный курорт Латвии уже не притягивает туристов так, как раньше?
Видео, снятое вечером в четверг на улице Йомас — главной прогулочной улице Юрмалы, — вызвало широкий резонанс в социальных сетях. На кадрах видно, что около 21:00 одна из самых известных улиц латвийского курорта практически пуста: немногочисленные прохожие, свободные столики в кафе и отсутствие привычной летней суеты.
Автор ролика иронично подписал публикацию: «Юрмала, четверг, 21:00. Наверное, плату за въезд нужно поднять еще выше — до 10 евро, чтобы даже сами предприниматели не могли сюда попасть», намекнув на недавнее повышение стоимости въезда в город до пяти евро.
Публикация собрала сотни комментариев и почти тысячу реакций. Обсуждение быстро вышло за рамки одного видео и превратилось в спор о том, теряет ли Юрмала свою привлекательность как главный курорт страны.
«Раньше невозможно было найти свободный столик»
Многие пользователи вспоминали времена, когда летом на Йомас было буквально не протолкнуться. «Помню, лет 19 назад мы не могли найти место, где поужинать. Было уже неважно, какой ресторан — все были заполнены», — написала одна из комментаторов. «Я был в Булдури в лагере в 1994 году. Тогда яблоку негде было упасть», — вспоминает другой пользователь.
Некоторые жители Юрмалы признают, что после 21:00 Йомас всегда была менее оживленной, однако соглашаются, что атмосфера курорта заметно изменилась.
Одной из самых обсуждаемых тем стало повышение платы за въезд в Юрмалу. Многие пользователи признаются, что дело даже не в дополнительных двух евро по сравнению с прежним тарифом.
«5 евро — вроде бы не дорого. Но пока было три евро, мы часто ездили в Юрмалу гулять и заходили в кафе. Теперь не ездим. Не жалко денег, просто пропало желание», — написала одна из жительниц.
Другой пользователь отметил, что раньше семья регулярно приезжала выпить кофе и съесть пирожное, но теперь предпочитает проводить время в других городах. Некоторые комментаторы заявили, что принципиально перестали посещать Юрмалу после повышения тарифа.
Однако многие не согласились с утверждением, что причиной пустых улиц стало исключительно подорожание въезда. Часть пользователей напомнила, что видео было снято вечером рабочего дня во время дождя, сильного ветра и объявленного оранжевого предупреждения о возможной буре.
«Было бы странно увидеть толпы людей в холодный дождливый четверг», — написали сразу несколько комментаторов.
Некоторые утверждают, что в солнечные выходные Юрмала по-прежнему переполнена. «На прошлой неделе по Йомас невозможно было пройти», — отмечает одна из пользовательниц.
Литва и Эстония как пример
Во многих комментариях Юрмалу сравнивали с курортами соседних стран. «В Паланге и Клайпеде невозможно найти место в ресторане — все переполнено», — пишет один из пользователей. Другие упоминали Пярну, Лиепаю, Вентспилс и Саулкрасты как более привлекательные направления для отдыха.
Особенно часто звучала мысль о том, что литовские курорты смогли создать более живую атмосферу и разнообразный туристический продукт. «Что вообще сегодня может предложить Юрмала, кроме пляжа?» — задается вопросом один из участников дискуссии.
Звучала и более глубокая критика. По мнению ряда комментаторов, проблема Юрмалы заключается не только в стоимости въезда, но и в отсутствии новых идей.
«Предприниматели предлагают в основном только кафе и бары. Летом многие заведения закрываются уже в 20–21 час, после чего улица становится темной и пустой. Туристу просто нечего делать», — написал один из пользователей.
Некоторые называют Йомас «улицей из 90-х» и считают, что курорту давно требуется обновление концепции отдыха и развлечений.