От Средиземного моря до старинных европейских городов: куда можно улететь из Риги на праздники

Для тех, кто мечтает о солнце и море, одним из лучших вариантов станет Малага и побережье Коста-дель-Соль. Песчаные пляжи, теплый климат, андалусский колорит и разнообразная кухня делают это направление особенно привлекательным для отдыха в июне. Гости могут прогуляться по историческому центру города, посетить крепость Алькасаба, попробовать традиционные испанские закуски тапас на набережной или использовать Малагу как отправную точку для знакомства с другими курортами региона Коста-дель-Соль.