От Средиземного моря до старинных европейских городов: куда можно улететь из Риги на праздники
Всего один день отпуска — и можно получить пять выходных подряд. В Ryanair рассказали, какие зарубежные направления из Риги лучше всего подходят для поездки на июньские праздники.
Праздничные дни 23 и 24 июня дают отличную возможность для более длительного отдыха: достаточно взять всего один день отпуска в понедельник, 22 июня, чтобы получить до пяти выходных дней подряд за границей. Такой вариант подойдет как для короткой поездки в европейский город, так и для пляжного отдыха или небольшого летнего путешествия.
Среди направлений, которые Ryanair рекомендует для июньских праздников, — Краков, Мальта и Малага.
Краков
Краков считается одним из самых атмосферных городов Европы и отлично подойдет тем, кто хочет совместить знакомство с историей, культурой и местной кухней. Туристы могут прогуляться по хорошо сохранившемуся Старому городу, посетить Вавельский замок, пройтись по мощеным улицам района Казимеж и провести время в многочисленных кафе и ресторанах. Благодаря прямым рейсам Ryanair из Риги Краков является удобным вариантом для недорогой поездки на длинные выходные.
Мальта
Мальта привлекает путешественников прозрачным морем, историческими городами и особой атмосферой Средиземноморья. Здесь можно прогуляться по улицам Валлетты, включенной в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), отдохнуть на побережье, посетить древний город Мдина или отправиться на морскую прогулку вдоль живописного побережья острова. Благодаря прямым рейсам из Риги на Мальту жители Латвии могут всего за несколько часов сменить привычную обстановку на солнце, море и средиземноморские пейзажи.
Малага и побережье Коста-дель-Соль
Для тех, кто мечтает о солнце и море, одним из лучших вариантов станет Малага и побережье Коста-дель-Соль. Песчаные пляжи, теплый климат, андалусский колорит и разнообразная кухня делают это направление особенно привлекательным для отдыха в июне. Гости могут прогуляться по историческому центру города, посетить крепость Алькасаба, попробовать традиционные испанские закуски тапас на набережной или использовать Малагу как отправную точку для знакомства с другими курортами региона Коста-дель-Соль.