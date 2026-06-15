Пенсии за год выросли на 10%: сколько в месяц сейчас в среднем получает латвийский пенсионер?
В апреле текущего года средний размер пенсии по возрасту в Латвии составил 685,92 евро. Это на 10,1% больше по сравнению с апрелем прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Статистические данные в разрезе пола распределились следующим образом:
- Женщины: 286 497 получателей;
- Мужчины: 152 346 получателей.
Несмотря на позитивный годовой прирост в 10%, радоваться латвийским пенсионерам рано: средний показатель в 685 евро скрывает под собой глубокое социальное неравенство. Значительная часть сениоров, особенно в регионах, получает суммы, которые едва дотягивают до установленного минимума, в то время как общую статистику «подтягивают» вверх сравнительно немногочисленные, но высокие пенсии бывших госслужащих и топ-менеджеров.
Кроме того, ярко выражен и гендерный разрыв. То, что среди получателей пенсий женщин почти вдвое больше, чем мужчин (286 тысяч против 152 тысяч), указывает на еще одну проблему. Из-за более высокой продолжительности жизни латвийские женщины чаще остаются на старости лет в одиночестве. Одинокое проживание лишает их возможности делить коммунальные и бытовые расходы с партнером, что автоматически ставит эту группу населения на грань бедности.