Пенсии за год выросли на 10%: сколько в месяц сейчас в среднем получает латвийский пенсионер?

Кроме того, ярко выражен и гендерный разрыв. То, что среди получателей пенсий женщин почти вдвое больше, чем мужчин (286 тысяч против 152 тысяч), указывает на еще одну проблему. Из-за более высокой продолжительности жизни латвийские женщины чаще остаются на старости лет в одиночестве. Одинокое проживание лишает их возможности делить коммунальные и бытовые расходы с партнером, что автоматически ставит эту группу населения на грань бедности.