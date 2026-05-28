5% на оборону, базовая пенсия и жесткая дисциплина: что записали в декларации нового правительства
Новое правительство Андриса Кулбергса еще не утверждено, но его будущие партнеры уже подписали договор и декларацию, в которых обещают жесткую дисциплину, 5% внутреннего валового продукта (ВВП) на оборону, борьбу с коррупцией и новые социальные меры.
Формирующие новое правительство партии подписали договор о сотрудничестве и декларацию Кабинета министров под руководством Андриса Кулбергса ("Объединенный список", ОС).
В договоре о сотрудничестве партнеры по новому правительству обязуются соблюдать строгую дисциплину, не скрывать нарушения и обеспечивать фискально ответственную, согласованную работу, концентрируясь на приоритетах.
В договоре подчеркивается необходимость взаимного доверия и общей политической ответственности, а также нулевой терпимости к правонарушениям и коррупции. Договор предусматривает, что важные решения партнеры могут принимать только единогласно, а министры должны ставить перед собой четкие цели, за невыполнение которых премьер может потребовать их отставки.
Приоритетами декларации правительства Кулбергса являются безопасность, выделение на оборону 5% от внутреннего валового продукта, укрепление экономики, социальной политики и бюджетной дисциплины.
Также планируется укреплять госграницы, противовоздушную оборону и местную военную промышленность, развивать технологии и продолжать поддержку Украины. Правительство намерено осуществлять более строгий иммиграционный контроль, разработать сбалансированный бюджет, содействовать предпринимательству и экспорту.
В социальной сфере правительство планирует расширять поддержку семей, ввести базовую пенсию и увеличить финансирование здравоохранения.
Голосование в Сейме по утверждению нового правительства состоится в 13:30.
Как сообщалось, после отставки правительства Эвики Силини ("Новое Единство") президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового Кабинета министров Кулбергсу. В новое правительство войдут ОС, Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".
От ОС на должность министра финансов выдвинут Марис Кучинскис, на должность министра юстиции - Эдвардс Смилтенс, а Министерство умного управления и регионального развития возглавит Эдгарс Таварс.
От "Нового Единства" посты в новом правительстве сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут Райвис Мелнис, а на пост министра сообщения - прежний министр внутренних дел Рихардс Козловскис.
Планируется, что представитель Нацобъединения Илзе Индриксоне возглавит Министерство образования и науки, Наурис Пунтулис - Министерство культуры, Янис Домбрава - Министерство внутренних дел, а Янис Витенбергс - Министерство климата и энергетики.
От СЗК должности в новом правительстве сохранят министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а должность министра земледелия займет Улдис Аугулис. Также свой пост сохранит нынешний председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК).