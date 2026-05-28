Сколько остается на руки после налогов? В Европе определили реальный доход латвийцев
Предположим, что человек зарабатывает 100 000 евро в год до вычета налогов. Он одинок и у него нет детей. Какую сумму он получит на руки? Как будут выглядеть чистые зарплаты в разных европейских странах? В Латвии принято жаловаться на высокие налоги, но до многих европейских стран в этом деле нам далеко.
В Болгарии дикий капитализм
Euronews Business оценил размер зарплаты на руки при доходе 100 000 € до вычета налогов на основе отчета OECD Tax Wedge 2026, страновых файлов ОЭСР, обзоров PwC Worldwide Tax Summaries и национальных источников.
Среди 31 европейской страны (государства ЕС плюс Великобритания, Швейцария, Норвегия и Турция) чистый доход при годовой зарплате 100 000 € до вычета налогов колеблется от 50 750 € в Бельгии до 86 930 € в Болгарии.
Болгария — единственная страна, где чистая зарплата превышает 85 000 €. Далее следует Эстония с 74 400 €. Чехия (72 800 €), Мальта (72 500 €), Швейцария (70 500 €) и Кипр (70 300 €) — это страны, где работники сохраняют не менее 70 000 € из 100 000 € «грязной» зарплаты.
В Бельгии, Дании и Швеции победил социализм
В нижней части рейтинга Бельгия (50 750 €) занимает последнее место, за ней следуют две северные страны: Дания (51 500 €) и Швеция (52 000 €). Австрия (54 200 €), Словения (55 060 €) и Греция (56 615 €) также входят в число стран, где при доходе 100 000 € до вычета налогов чистая зарплата оказывается одной из самых низких в Европе.
Португалия (57 000 €) и Румыния (58 500 €) также остаются ниже отметки 60 000 € чистыми.
Польша (60 225 €), Нидерланды (60 500 €), Литва (60 500 €), Хорватия (61 000 €) и Люксембург (61 500 €) немного превышают этот уровень.
Среди северных стран Норвегия (66 900 €) обеспечивает самый высокий чистый доход, за ней следует Финляндия (62 200 €). В обоих случаях показатели существенно выше, чем в Дании и Швеции, где чистая зарплата лишь немного превышает 50 000 €.
В Латвии зарабатывающему 100 тысяч евро в год государство щедрой рукой оставляет 66 200 тысяч евро. По этому показателю страна находится на довольно высоком 11 месте из 31 страны. Богатых у нас щадят, хотя в других странах, конечно, 100 тысяч евро в год - это не безумные деньги. Но все равно не маленькие.
А что со средней зарплатой?
Как уже было сказано, 100 000 € до вычета налогов — это весьма высокий доход для большей части Европы. По данным ОЭСР за 2025 год, Швейцария — единственная европейская страна, где средняя зарплата для одинокого человека без детей превышает этот уровень и составляет 107 487 €.
Внутри ЕС самый высокий средний заработок в Люксембурге — 77 844 €. В 13 из 22 стран ЕС, вошедших в список, средние зарплаты ниже 50 000 €, при этом наименьший показатель у Словакии — 19 590 €.
В Латвии средняя зарплата до уплаты налогов составляет сейчас 1835 евро, в год получается 22 020 евро. На европейском фоне скромненько, конечно.