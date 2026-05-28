ФОТО: французское лето в Риге - Splendid Palace открыл сезон кино под открытым небом

«Последний год был особенно значимым для кинотеатра Splendid Palace. После реновации был открыт зал Straume, а недавно кинотеатр был включен в список сокровищ европейской кинокультуры Европейской киноакадемии. Это подтверждает, что кинотеатр имеет важное и символическое значение в европейской киножизни, и это место, которое нужно с особой заботой хранить и беречь. Splendid Garden также стал неотъемлемой частью кинотеатра и летней культурной традиции нашей столицы — событием, где мы встречаемся, чтобы насладиться кино, особой атмосферой и ощущением лета под открытым небом», — сказал на открытии сезона кино под открытым небом председатель правления SIA Rīgas nami Оярс Валкерс.