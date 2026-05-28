ФОТО: французское лето в Риге - Splendid Palace открыл сезон кино под открытым небом

Открытие летнего сезона кино Splendid Garden 2026
27 мая в Риге был открыт сезон кино под открытым небом Splendid Garden кинотеатра Splendid Palace.
В среду вечером, 27 мая, в Риге был открыт сезон кино под открытым небом Splendid Garden кинотеатра Splendid Palace. В этом году он посвящен французскому кино и образу женщины. В центре вечера открытия была классика французского кинематографа — дебютный фильм режиссера Роже Вадима «И Бог создал женщину», который сделал актрису Брижит Бардо международной звездой.
Вечер открытия, вдохновленный французской атмосферой, собрал любителей кино, культуры и летней жизни. Гости в настроении кино под открытым небом наслаждались музыкой, беседами, специально созданной средой и фильмом под открытым небом.
В сотрудничестве с Французским институтом в Латвии в этом году в рамках Splendid Garden на 35 сеансах под открытым небом будут показаны произведения классики французского кино и современного кинематографа. Просмотры дополнит французская кухня в сотрудничестве с Vīna Studija Splendid. Сеансы будут проходить все лето под звездным небом во дворе кинотеатра, создавая среду, в которой кино становится опытом — не только зрительным, но и чувственным.
«Последний год был особенно значимым для кинотеатра Splendid Palace. После реновации был открыт зал Straume, а недавно кинотеатр был включен в список сокровищ европейской кинокультуры Европейской киноакадемии. Это подтверждает, что кинотеатр имеет важное и символическое значение в европейской киножизни, и это место, которое нужно с особой заботой хранить и беречь. Splendid Garden также стал неотъемлемой частью кинотеатра и летней культурной традиции нашей столицы — событием, где мы встречаемся, чтобы насладиться кино, особой атмосферой и ощущением лета под открытым небом», — сказал на открытии сезона кино под открытым небом председатель правления SIA Rīgas nami Оярс Валкерс.
«Подборка фильмов этого лета создана под влиянием образа актрисы Брижит Бардо, который в истории кино можно сравнить с небольшой эстетической революцией. Этим летом мы чествуем и вспоминаем личность Брижит Бардо и приглашаем всмотреться также в лица других звезд французского кино. Катрин Денев, Изабель Юппер, Коринн Маршан, Анук Эме, несомненно, повлияли на стиль, вкус и систему ценностей», — отметила художественный руководитель кинотеатра Splendid Palace Даира Аболиня.
Летний репертуар Splendid Garden:
- «И Бог создал женщину» — режиссер Роже Вадим, 1956 год;
- «8 женщин» — режиссер Франсуа Озон, 2002 год;
- «Клео от 5 до 7» — режиссер Аньес Варда, 1962 год;
- «Мужчина и женщина» — режиссер Клод Лелуш, 1966 год;
- «Самая богатая женщина в мире» — режиссер Тьерри Клифа, 2025 год.