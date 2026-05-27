Предпринимательница: в Латвии без работающих мигрантов скоро нечем будет платить пенсии
Латвийские предприниматели все громче говорят о нехватке рабочих рук - владелица компании Very Berry признала, что без мигрантов экономика страны "не вытянет", а предубеждения против иностранных работников давно пора забыть.
Владелица и председатель правления фруктоводческой компании Very Berry Гундега Саушкина в программе «Latvijas labums» высказалась о привлечении работников из третьих стран в Латвию. По ее словам, в прошлом году предприятие попробовало нанять работников из Индии.
«В прошлом году мы попробовали и индийцев. Как работники, возможно, они не были особенно хорошими, но один остался, выразил желание остаться в компании и работает очень хорошо. Я отбросила все предубеждения относительно других рас», — сказала Саушкина.
Она призналась, что раньше у нее и не было сильных предубеждений, однако теперь, познакомившись с темнокожими людьми и азиатами, она окончательно убедилась - хорошие и плохие сотрудники есть в любой нации. «В любой нации есть плохие и хорошие работники. Но без приезжих мы не обойдемся. Наша экономика… мы не вытянем», — подчеркнула предпринимательница.
По мнению Саушкины, Латвии уже сейчас остро не хватает рабочей силы, а в будущем ситуация станет еще серьезнее. «Скоро просто некому будет платить пенсии пенсионерам», — добавила она.
«Я думаю, что нужно доверять предпринимателям. Если предприниматель хочет оставить у себя какого-то работника и оставляет его — доверяйте нам. Мы не будем держать человека, который нам не нужен», — отметила Саушкина.
Она подчеркнула, что у компании был самый разный опыт работы с персоналом, однако коллектив умеет справляться с возникающими трудностями.