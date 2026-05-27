Предприниматели Латгале негодуют - оповещения о дронах распугали весь бизнес
Предприятия простаивают, туристы не едут, инвесторы откладывают визиты. Латгальский бизнес обратился к депутатам Сейма с конкретными претензиями.
Из-за возможных угроз воздушному пространству инвесторы боятся ехать в Латгале и инвестировать в развитие, заявил в среду на заседании Латгальской подкомиссии комиссии Сейма по правам человека и общественным делам председатель Латгальского регионального совета Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Иво Дембовскис.
Он рассказал, что после оповещений по сотовой сети производство на предприятиях останавливается, а работники отправляются домой. Если оповещение приходит рано утром, то работники вместе с детьми вообще остаются дома, и производство парализуется, что влечет за собой последствия в выполнении договоров и кредитных платежей. Также есть проблемы с поставками сырья в Латгале.
"Это порождает страх инвестировать в развитие", - прокомментировал представитель ЛТПП.
Комментируя заявление Латгальской туристической ассоциации о массовой отмене бронирований этим летом Дембовскис сказал, что это создает огромный мультипликативный эффект и в других сферах предпринимательства - страдают ремесленники, домашние производители, предприятия общественного питания, культуры и спорта.
"Мы сталкиваемся с тем, что отказываются приезжать инвесторы, которых интересовала Латгале", - утверждал представитель ЛТПП, уточнив, что ряд поездок был запланирован на май и лето, но они "все отменены". По словам Дембовскиса, местные не могут убедить потенциальных инвесторов, что смогут компенсировать им возможные неудобства.
Представитель ЛТПП считает, что необходимо более тщательно проработать содержание сообщений оповещения по сотовой сети, конкретизируя их, чтобы руководители предприятий и учреждений могли сами на месте принимать решения о дальнейшей деятельности.
"Кризисный момент - это также и момент возможностей для принятия смелых решений, когда можно было бы принять закон о развитии восточной приграничной территории", - призвал Дембовскис.
Руководитель Латвийского агентства инвестиций и развития по Латгальскому региону Андрей Зелчс также признал, что "приграничье сейчас не очень привлекательно", однако ни одно из существующих предприятий "еще не уехало, хотя такие разговоры есть".