"Появилось высокомерие по отношению к обществу!" Политики считают, что правительство Силини начало рушиться в 2025 году

В свою очередь Кулбергс в эфире LTV, отвечая на вопрос, почему СЗК в этих обстоятельствах все же позволено продолжать руководить Министерством земледелия, заявил, что смотрит на ситуацию с тревогой, однако у него «не было права» отнимать у СЗК важную для партии отрасль. Кроме того, он считает, что влияние правительства на дело лесопромышленников больше невозможно, поскольку расследование в правоохранительных органах уже начато, а Краузе не претендует на должности. Кулбергс пообещал, что в целом в его правительстве коррупции и конфликтам интересов будет сказано «тотальное нет».