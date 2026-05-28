"Появилось высокомерие по отношению к обществу!" Политики считают, что правительство Силини начало рушиться в 2025 году
Спикер Сейма Дайга Миериня в эфире "Латвийского радио" указала, что правительство бывшего премьер-министра Эвики Силини начало рушиться уже в феврале 2025 года, когда Силиня объявила о его "перезапуске".
Силиня в эфире «Латвийского телевидения» заявила, что распад коалиции ее правительства начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, когда осенью 2025 года по вопросу денонсации конвенции Союз зеленых и крестьян (СЗК) объединился с тогдашней оппозицией.
По словам Силини, после этих событий между партнерами по коалиции возник раскол, за которым последовали все новые разногласия и сложная работа. Силиня выразила уверенность, что уже тогда планировалось "свержение" правительства и был намечен новый состав, однако планы не были реализованы из-за общественного давления не трогать вопрос Стамбульской конвенции.
Тем временем Миериня указывает, что правящая коалиция начала рушиться еще раньше — в феврале 2025 года, когда Силиня объявила о «перезапуске» своего правительства, решив заменить тогдашнего министра сообщения Каспара Бришкенса («Прогрессивные»), министра образования Анду Чакшу («Новое Единство») и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК). Миериня заявила, что такие маневры были достаточно непонятны партиям, и началась волна недоверия.
В свою очередь лидер «Прогрессивных» Андрис Шуваев в программе LTV «Утренняя панорама» высказался, что Силиня в период заката своего правительства стала напоминать бывшего лидера «Нового Единства» Солвиту Аболтиню — «там есть высокомерие по отношению к обществу, злость на весь мир, все обвиняются в том, что она сама свергла свое правительство».
«Я убежден, что и Силине еще придется ответить как за возможную причастность к афере лесопромышленников, так и за то, что долгое время не замечались бесчисленные возможные преступные схемы в сфере IT, а также за весьма странный интерес к военным закупкам», — заявил политик «Прогрессивных».
В новом правительстве Андриса Кулбергса («Объединенный список») Миериня надеется на более стабильную работу, поскольку у него более стабильное большинство голосов в Сейме. Она считает, что в новом правительстве низкие рейтинги СЗК могут вырасти, «потому что делать — лучше, чем не делать».
Возможно, вместе с изменениями в правительстве изменится и состав комиссий Сейма, однако решение об этом еще не принято, и большая ясность появится на следующем заседании Сейма, заявила политик. На вопрос, этично ли СЗК продолжать руководить Министерством земледелия из-за дела лесопромышленников, Миериня ответила, что «люди ведь еще не осуждены», а бывший министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) взял на себя политическую ответственность, не претендуя на министерские должности в правительстве Кулбергса.
В свою очередь Кулбергс в эфире LTV, отвечая на вопрос, почему СЗК в этих обстоятельствах все же позволено продолжать руководить Министерством земледелия, заявил, что смотрит на ситуацию с тревогой, однако у него «не было права» отнимать у СЗК важную для партии отрасль. Кроме того, он считает, что влияние правительства на дело лесопромышленников больше невозможно, поскольку расследование в правоохранительных органах уже начато, а Краузе не претендует на должности. Кулбергс пообещал, что в целом в его правительстве коррупции и конфликтам интересов будет сказано «тотальное нет».
Ранее Otkrito.lv сообщал, что член правления партии Latvijas attīstībai Эдгар Яунупс считает, что недавнее падение правительства нельзя объяснить каким-то одним конфликтом. В эфире TV24 он заявил, что главной причиной кризиса стали действия премьер-министра Эвики Силини.