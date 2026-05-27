После этого возникла трещина: Силиня назвала "точку невозврата" своего правительства

Otkrito.lv сообщал, что во вторник, во время последнего заседания Эвика Силиня поблагодарила всех министров, государственных секретарей и их заместителей, а также партнеров за совместную работу. Политик подчеркнула, что за это время было принято очень много важных решений, а министры поблагодарили ее за "крепкое плечо" и вручили цветы.