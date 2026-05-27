После этого возникла трещина: Силиня назвала "точку невозврата" своего правительства
Эвика Силиня раскрыла детали политического кризиса - с чего на самом деле начался распад ее коалиции.
Распад коалиции правительства Эвики Силини ("Новое Единство") начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, заявила в среду программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" ушедшая в отставку премьер-министр. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 2025 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. По словам Силини, после этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности.
Силиня знает, что уже тогда было запланировано свержение правительства и намечен новый состав правительства, однако планы не были реализованы из-за общественного давления на то, чтобы не трогать вопрос Стамбульской конвенции.
В интервью Силиня еще раз "уколола" политика "Прогрессивных" Андриса Спрудса, сказав, что не могла терпеть пустословие министра обороны.
Она также считает, что работа в сфере обороны наложит клеймо на "Прогрессивных" как на партию, потому что их теперь никуда нельзя будет допускать на ответственные должности.
Хотя в политической риторике правительство Силини часто упрекали в топтании на месте и в том, что вместо работы оно больше занималось решением межпартийных отношений, уходящий премьер по-прежнему считает, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью.
Силиня также уверена, что была хорошим лидером и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны.
На вопрос о выборе "Новым Единством" кандидата в премьер-министры Силиня ответила, что партии еще предстоит обдумать этот вопрос. Она больше не говорила, что кандидатом будет она сама.
Ушедшая в отставку премьер в качестве возможных лидеров "Нового Единства" на выборах назвала комиссара ЕС, бывшего премьера Валдиса Домбровскиса и главу фракции партии в Сейме Эдмундса Юревицса.
Otkrito.lv сообщал, что во вторник, во время последнего заседания Эвика Силиня поблагодарила всех министров, государственных секретарей и их заместителей, а также партнеров за совместную работу. Политик подчеркнула, что за это время было принято очень много важных решений, а министры поблагодарили ее за "крепкое плечо" и вручили цветы.
Позже во вторник новые политические партнеры — «Объединенный список» (AS), Национальное объединение (NA), «Новое Единство» (JV) и Союз зеленых и крестьян (ZZS) — завершили работу над коалиционным соглашением и декларацией правительства, после чего кандидат в премьер-министры Кулбергс представил свое потенциальное правительство.