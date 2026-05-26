Знакомые все лица! Кандидат в премьер-министры Кулбергс представил свое правительство
Новые политические партнеры — «Объединенный список» (AS), Национальное объединение (NA), «Новое Единство» (JV) и Союз зеленых и крестьян (ZZS) — во вторник завершили работу над коалиционным соглашением и декларацией правительства потенциального премьера Андриса Кулбергса.
Андрис Кулбергс сообщил журналистам, что в настоящее время планируется, что министры нового правительства подпишут договор и декларацию перед заседанием Сейма, на котором планируется утвердить новое правительство. Кулбергс, которому президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства, во вторник назвал состав своего кабинета министров.
От представляемого Кулбергсом «Объединенного списка» министром финансов станет Марис Кучинскис, на должность министра юстиции выдвинут Эдвард Смилтенс, а Министерство умного управления и регионального развития готов возглавить Эдгар Таварс.
От «Нового Единства» в новом правительстве сохранят свои должности министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра сообщения выдвигается нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис, а на пост министра обороны — полковник Райвис Мелнис. Это особенно важное решение, поскольку безопасность является центральным вопросом в контексте формирования правительства и в этой сфере необходимо восстановить доверие общества.
Кулбергс указал, что в сферу обороны привлекается отраслевой специалист с глубоким пониманием, опытом и репутацией, а также способностью немедленно включиться в решение вопросов государственной безопасности. Существенным преимуществом Кулбергс назвал опыт кандидата в непосредственной работе с Украиной, а также контакты со специалистами высокого уровня, особенно в вопросах, связанных с технологиями дронов и обороной.
Национальное объединение будет руководить Министерством образования и науки, Министерством культуры, Министерством внутренних дел и Министерством климата и энергетики. Правление NA выдвигает кандидатами в министры депутатов Сейма Илзе Индриксоне, Яниса Домбраву, Науриса Пунтулиса и Яниса Витенбергса. Индриксоне выдвинута на пост министра образования и науки, Домбрава будет курировать Министерство внутренних дел, Пунтулис — Министерство культуры, а кандидатом на пост министра климата и энергетики является Витенбергс.
От Союза зеленых и крестьян в новом правительстве сохранят свои посты министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а должность министра земледелия займет бывший министр благосостояния, депутат Сейма Улдис Аугулис. Также свой пост сохранит нынешний спикер Сейма Дайга Миериня.