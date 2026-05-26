Королевский конфуз: как Карл III едва не уронил торт, но спас ситуацию одной шуткой
Во время визита в Северную Ирландию король Карл III попытался разрезать торт для волонтерского центра, но церемония едва не закончилась кулинарным конфузом. Монарх не растерялся и ответил на шутку одного из гостей так, что рассмешил присутствующих.
77-летний Карл III и его супруга, королева Камилла, попытались подать кусок торта в общественном центре Warehouse Community Centre в Ньютаунардсе, графство Даун, однако все прошло не совсем гладко.
Королевская пара разрезала торт под громкие аплодисменты, но тарелка под ним все время двигалась, и торт едва не упал со стола. Один из присутствующих пошутил, что такой развалившийся кусок торта впору подавать уже не на тарелке, а на крекерах. Рассмеявшись, король тут же ответил:
«Вот это вам и придется съесть на обед».
Присмотревшись к торту, украшенному посыпкой, Карл III добавил: «Выглядит очень хорошо».
До этого Карл III помогал на кухне, перемешивая смесь для безглютенового шоколадного торта.
Бывший паб был переоборудован в центр, работающий при поддержке волонтеров. Там нуждающимся бесплатно выдают продукты и готовые блюда, используя излишки продукции из супермаркетов и от других поставщиков, которые иначе были бы выброшены.
Шеф-повар центра Дон Стюарт дала Карлу III несколько советов, пока он взбивал смесь для торта. «Он очень хорошо перемешивал. Я была впечатлена», — сказала она позже.
Операционный менеджер Warehouse Меган Вайманн рассказала:
«Наши повара готовят все — от закуски и основного блюда до десерта. Мы подаем обед со вторника по четверг, а по пятницам — завтрак».
«Король очень любезно согласился приготовить для нас шоколадный торт. Это было замечательно. Завтра это будет наш VIP-десерт», — сказала она.