В Бауском музее покажут Израиль в золоте и сапфире: чем удивит выставка Зои Северы

Зои Севера — признанная и талантливая художница с ярким, полным оптимизма почерком и узнаваемой цветовой палитрой. Она родилась в 1974 году во Львове, Украина, позднее переехала в Израиль и окончила факультет архитектуры Академии искусств и дизайна Бецалель в Иерусалиме. Сегодня художница живет и работает в Гиватаиме, Израиль, а ее работы находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.