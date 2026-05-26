В Бауском музее покажут Израиль в золоте и сапфире: чем удивит выставка Зои Северы
Со 2 по 21 июня 2026 года в Бауском музее будет открыта выставка израильской художницы Зои Северы «Израиль в золоте и сапфире» — визуально насыщенное и эмоциональное путешествие по городам, пейзажам и культурным контрастам Израиля.
Зои Севера — признанная и талантливая художница с ярким, полным оптимизма почерком и узнаваемой цветовой палитрой. Она родилась в 1974 году во Львове, Украина, позднее переехала в Израиль и окончила факультет архитектуры Академии искусств и дизайна Бецалель в Иерусалиме. Сегодня художница живет и работает в Гиватаиме, Израиль, а ее работы находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.
Выставка раскрывает Израиль через личный взгляд художницы, в котором особое место занимают образы Тель-Авива и Иерусалима. Эти два города — такие разные, но в то же время тесно связанные — в работах Зои Северы становятся единым, многослойным рассказом об идентичности страны, ее культуре и людях.
Работы художницы, созданные в характерном для нее стиле «магического экспрессионизма», объединяют реальность и фантазию, архитектуру и эмоции, древность и современность. На картинах оживают небоскребы, набережные, рынки, парки и городской ритм, пронизанный золотым светом и глубокими сапфировыми оттенками.
Помимо творческой деятельности, Зои Севера активно участвует в оказании гуманитарной помощи Украине, реализуя проекты в поддержку детей и пострадавших от войны в сотрудничестве с фондом United People of the Planet и посольством Израиля в Киеве.