В театре Дайлес отменили премьеру из-за состояния здоровья актеров
Сквер театра Дайлес.
В Театр Дайлес на неопределенный срок перенесли премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Причиной стало состояние здоровья актеров, сообщили в театре.

Из-за состояния здоровья актеров на неопределенный срок перенесена премьера постановки «Сон об осени», которая была запланирована на 28 мая, а также последующие спектакли, намеченные на 29 мая, 18 августа и 23 сентября

Зрителям, купившим билеты в цифровом формате, деньги будут автоматически возвращены на счет. Билеты, приобретенные в кассе, можно сдать в любой кассе Biļešu paradīze или подать заявление на возврат средств.

На сайте театра поясняется, что в центре постановки — мужчина и женщина, которые встречаются на кладбище. Он прощается с бабушкой, а она чувствует желание находиться здесь, не в силах до конца объяснить причину.

Произведение лауреата Нобелевская премия по литературе Юн Фоссе поставлено почти по всему миру. Норвежского автора, известного как северного минималиста и «Беккета XXI века», в этой работе отличает особая словесная мелодика, одновременно леденящая и обжигающая в рассказе о последних часах жизни.

Творческую команду постановки составляют режиссер и сценограф Виестурс Кайришс, автор визуального оформления Иева Юрьяне, автор музыкального оформления Юрис Вайводс, художник по свету Микус Гудс и видеохудожница Яна Яунберзиня.

Роли в постановке исполнят Мейнардс Лиепиньш, Артис Робежниекс, Милена Мишкевича, Индра Брике, Лидия Пупуре, Ольга Дрегe и Синтия Цеплауска.

