Для Силини в новом правительстве пока не нашлось места: как могут поделить министерские портфели
В будущей коалиции уже распределяют министерские портфели, но для бывшего премьера Эвики Силини места в новом правительстве пока может не найтись. По неофициальной информации, часть нынешних министров сохранит посты, а ключевые должности разделят между четырьмя политическими силами.
Новое правительство планируют формировать четыре политические силы — «Объединенный список» (AS), Национальное объединение (NA), «Новое Единство» (JV) и Союз зеленых и крестьян (ZZS).
Согласно информации LETA, в распределении портфелей будущего правительства места для Силини пока не нашлось.
Тем временем Латвийское телевидение сообщает, что в будущем правительстве могут остаться как минимум шесть нынешних министров. От JV должности могут сохранить министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Пост в Министерстве сообщения может получить либо Арвил Ашераденс, либо Рихард Козловскис. Министром обороны может стать полковник Райвис Мелнис.
ZZS сохранит должность председателя Сейма, которая по-прежнему должна достаться Дайге Миерине. Свой пост сохранит и министр экономики Виктор Валайнис, а также министр благосостояния Рейнис Узулниекс. Должность министра земледелия может занять Улдис Аугулис или Каспар Мелнис.
AS, помимо поста премьера для Кулберга, получит также должность министра финансов, которую может занять Марис Кучинскис. Партия также может курировать Министерство юстиции и Министерство умного управления и регионального развития.
NA может получить должность министра образования и науки, которую могла бы занять Илзе Индриксоне. На пост министра культуры может вернуться Наурис Пунтулис, а министром внутренних дел может стать Янис Домбрава. В ведение партии может перейти и должность министра климата и энергетики.
В понедельник Кулбергс с документами и планом распределения министерских портфелей отправится на встречу с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Агентству LETA известно, что три документа — декларация, договор о сотрудничестве и список первоочередных задач — находятся на финальной стадии подготовки и согласуются в руководящих органах партий.
Как уже сообщалось, цель переговоров о формировании нового правительства — до 25 мая достичь договоренности о создании новой коалиции. После отставки премьер-министра Силини правительство планируется сформировать под руководством кандидата на пост премьер-министра Кулберга, при сотрудничестве «Объединенного списка», NA, ZZS и JV.