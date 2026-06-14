Базировавшаяся в Латвии авиакомпания оставила без работы и без денег сотни пилотов и бортпроводников
Европейская ассоциация пилотов (ECA) намерена публично призвать европейских регуляторов закрыть лазейку, которая, по ее мнению, позволяет авиакомпаниям обходить трудовое законодательство, нанимая пилотов и бортпроводников через аутсорсинговые агентства, а не оформляя их в штат напрямую.
Как сообщает Reuters, такая практика широко распространена среди авиакомпаний, предоставляющих в аренду самолеты вместе с экипажем, техническим обслуживанием и страховкой. Эта модель известна как ACMI или wet lease («мокрый лизинг»).
«Экипажи стали расходным материалом, просто номером в системе. От них можно избавиться, предупредив за один день», — заявил Reuters генеральный секретарь ECA Игнасио Пласа.
Неожиданное банкротство базировавшейся в Латвии авиакомпании SmartLynx Airlines в октябре прошлого года оставило без работы сотни пилотов и бортпроводников, нанятых через посреднические агентства. Многие из них так и не получили окончательный расчет.
Бывшие сотрудники SmartLynx сообщили Reuters, что авиакомпания направляла кандидатов оформляться через сторонние кадровые агентства вместо прямого трудоустройства.
SmartLynx была одним из крупнейших поставщиков услуг «мокрого лизинга» в Европе. Ее услугами пользовались, в частности, SAS из Скандинавии, индийская IndiGo и европейский туристический перевозчик TUI Airways для увеличения мощностей в периоды повышенного спроса.
В ноябре SmartLynx прекратила деятельность вместе со своими дочерними предприятиями на Мальте и в Эстонии, имея долг в 238 миллионов евро.
Исследование, проведенное в 2025 году Ghent University, показало, что почти 14% из более чем 4000 опрошенных пилотов не являлись прямыми сотрудниками авиакомпаний. Из них 65% работали у операторов ACMI. Такие пилоты чаще сообщали о проблемах с психическим здоровьем, неохотнее информировали работодателей об усталости и чувствовали большую неуверенность в сохранении работы.