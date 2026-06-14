Базировавшаяся в Латвии авиакомпания оставила без работы и без денег сотни пилотов и бортпроводников

Исследование, проведенное в 2025 году Ghent University, показало, что почти 14% из более чем 4000 опрошенных пилотов не являлись прямыми сотрудниками авиакомпаний. Из них 65% работали у операторов ACMI. Такие пилоты чаще сообщали о проблемах с психическим здоровьем, неохотнее информировали работодателей об усталости и чувствовали большую неуверенность в сохранении работы.