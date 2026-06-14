Воскресенье встретит жителей дождями, облачностью и прохладой

В течение дня на большей части территории страны время от времени будут идти дожди. Синоптики не исключают, что в некоторых местах могут наблюдаться и грозовые разряды. Ветер останется слабым, а небо будет затянуто облаками. Максимальная температура воздуха составит от +12 до +17 градусов.