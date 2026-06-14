Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Воскресенье встретит жителей дождями, облачностью и прохладой
В последний день недели в Латвии местами ожидаются дожди, будет дуть слабый ветер, а погода останется прохладной. В отдельных районах не исключены грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня на большей части территории страны время от времени будут идти дожди. Синоптики не исключают, что в некоторых местах могут наблюдаться и грозовые разряды. Ветер останется слабым, а небо будет затянуто облаками. Максимальная температура воздуха составит от +12 до +17 градусов.
В Риге день также будет довольно прохладным и пасмурным. Временами ожидается дождь, возможна гроза. Сохранится слабый ветер, а воздух прогреется лишь до +15...+16 градусов.