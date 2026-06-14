Что главное - открытое сердце или дресс-код? Дискуссия о одежде в церкви разделила верующих в Латвии

На мой взгляд, если кто-то пришел в храм в неподходящей одежде, правильный подход должен быть следующим. Кто-то из прихожан мог бы сказать ему примерно так: “Мы от всего сердца рады, что ты пришел в храм. Ты, вероятно, ищешь Бога и хочешь познакомиться с Ним. Познавать Бога — это самое прекрасное и ценное для человека. Мы будем рады видеть тебя здесь и в дальнейшем. Богослужения проходят тогда-то и тогда-то. У нас принято, чтобы прихожане одевались так-то и так-то”. Все можно сказать вежливо, с любовью и доброжелательностью. Даже замечания, если они когда-либо необходимы».