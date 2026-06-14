Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня в вас проснется ораторский дар. Вы способны будете убедить кого угодно в чем пожелаете. Можете подработать коммивояжером.
Телец
Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах об пол старинную вазу, желая доказать свою правоту домашним. Потеряете и вазу, и их уважение.
Близнецы
Сегодняшний день может оказаться полным самых неожиданных совпадений. Впрочем, не стоит ломать голову над тем, являются ли они таковыми в действительности. В любом случае, вы примете участие в спектакле только в качестве зрителя.
Рак
Сегодня вам грозит раздвоение личности - одна половинка будет требовать активной жизни, другая же предпочтет остаться дома. Вам следует их примирить, а то как бы они друг друга ночью не задушили.
Лев
Сегодня в результате необдуманного действия или просто допущенной вами ошибки, произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям. Не пытайтесь его предотвратить, тем самым вы лишите себя приятного приключения.
Дева
Сегодня вы будете центром всеобщего благосклонного внимания. Только не вздумайте обижаться, если над вами будут подшучивать - это не со зла.
Весы
Вам кажется, что вы смогли отодвинуть рамки дозволенного, но это не так. Они могут лишь сомкнуться вокруг вас еще более плотным кольцом. Сегодня вам не стоит идти на риск, даже самый минимальный.
Скорпион
Сегодня у вас может появиться впечатление, что окружающие поголовно впали в детство. Единственное, что в такой ситуации можно сделать - это присоединиться к ним.
Стрелец
Какова бы ни была ваша цель, сегодня вы ее не достигнете. Зато получите массу промежуточных результатов, каждый из которых будет весьма и весьма небесполезен.
Козерог
Сегодня вам суждено быть одним из двух - либо победителем, либо побежденным. Сторонним наблюдателем быть не получится.
Водолей
Вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит, далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть, что-то к вам и вовсе никакого отношения не имеет.
Рыбы
Процесс принятия большого и важного решения бывает приятен сам по себе. Однако сколь бы сильно он вам ни нравился, его все-таки придется окончить, иначе решение так и останется непринятым.