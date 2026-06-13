Новолуние 14 июня сильнее всего повлияет на четыре знака зодиака
Поскольку новолуние 14 июня 2026 года восходит в знаке Близнецов, четыре знака зодиака почувствуют его влияние сильнее остальных. К счастью, это позитивная энергия, которая приносит ощущение праздника жизни.
Как объяснила профессиональный астролог Джейми Кинг, это конкретное новолуние согласовывает ваше сознательное эго и подсознательные чувства, обеспечивая баланс и перспективу. Так как луна находится в Близнецах — знаке зодиака, который управляет мыслями и общением, — возросшее самосознание поможет вам понять, чего вы на самом деле хотите от жизни, и определить свои приоритеты, давая фокус и направление, пишет YourTango.
После периодов серьезных трансформаций или обычного застоя эти четыре знака зодиака могут, наконец, ожидать определенного прогресса в своей жизни.
Близнецы
Поскольку это происходит в вашем знаке, Близнецы, следующие несколько недель будут полны потенциала. По словам профессионального астролога Люси Уэллс, это ваше время для достижения целей и время для того, чтобы пойти за тем, чего вы искренне желаете для себя. Сначала это может немного тревожить, но это новолуние призывает вас перестать жить для других и начать жить для себя. Учитывая, что управителем этой луны является Меркурий, не удивляйтесь, если вы начнете активно действовать. Создавая для себя большую стабильность, вы сможете буквально купаться в деньгах, Близнецы, если правильно разыграете свои карты.
Дева
Это новолуние в Близнецах имеет важное значение для вашей карьеры и публичного имиджа. Получив неожиданное предложение о работе, вы станете более заметными на профессиональном поприще. Поскольку это новолуние находится в знаке, которым, как и вами, управляет Меркурий, вы выходите в центр внимания и завязываете контакты как никогда прежде. Чувствуя большую поддержку и стабильность, этот транзит дает вам толчок, необходимый для того, чтобы стать лидером. У вас есть навыки, необходимые для лидерства, и уверенность, чтобы выйти на новый уровень в карьере. Так что не уклоняйтесь от этих перемен, Девы, примите их.
Стрелец
Это новолуние в Близнецах имеет огромное значение для ваших отношений и связей с другими людьми. Это могут быть романтические отношения, но также и близкая, давняя дружба или деловое партнерство. Независимо от типа отношений, ожидайте, что очень скоро они перейдут на новый уровень. Все произойдет внезапно, но не позволяйте этому моменту пропасть зря. Проведите те самые неловкие разговоры и не бойтесь сотрудничать с другими. Это потребует уязвимости и умения слушать. Однако, если вы готовы принять этот вызов, вас ждет огромное вознаграждение.
Рыбы
Это новолуние в Близнецах полностью связано с вашим чувством безопасности и вашим домом. Ваша семья может проходить через какие-то значительные изменения. Будь то переезд или обучение установлению границ с кем-то из членов семьи, в будущем вы почувствуете себя в большей безопасности. При этом вы будете стабилизировать не только свои отношения — вы также заново откроете для себя то, чем увлечены больше всего. Поняв, чего на самом деле хочет ваше сердце, вы обнаружите место, где чувствуете себя счастливее всего.