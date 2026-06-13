Новолуние 14 июня сильнее всего повлияет на четыре знака зодиака

Поскольку это происходит в вашем знаке, Близнецы, следующие несколько недель будут полны потенциала. По словам профессионального астролога Люси Уэллс, это ваше время для достижения целей и время для того, чтобы пойти за тем, чего вы искренне желаете для себя. Сначала это может немного тревожить, но это новолуние призывает вас перестать жить для других и начать жить для себя. Учитывая, что управителем этой луны является Меркурий, не удивляйтесь, если вы начнете активно действовать. Создавая для себя большую стабильность, вы сможете буквально купаться в деньгах, Близнецы, если правильно разыграете свои карты.