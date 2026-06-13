Поляки стали хуже относиться к украинцам после одного решения Зеленского

В то время как Украинская повстанческая армия на Украине почитается за свою роль в борьбе за независимость страны, в Польше она ассоциируется с Волынской резней — массовым уничтожением польского гражданского населения. Этот вопрос остается одним из самых болезненных в польско-украинских отношениях. По оценкам историков, до 1945 года были убиты от 60 до 100 тысяч этнических поляков. В ходе ответных нападений и последовавшей партизанской войны на Волыни погибли также от двух до трех тысяч украинцев.