Поляки стали хуже относиться к украинцам после одного решения Зеленского
Решение Владимира Зеленского присвоить украинскому военному подразделению почетное наименование, связанное с УПА (Украинской повстанческой армией), вызвало резкую реакцию в Польше.
Более половины поляков стали хуже относиться к украинцам после того, как Владимир Зеленский решил почтить подразделение времен Второй мировой войны, связанное с массовыми убийствами польского гражданского населения. В мае президент Украины подписал указ о присвоении почетного наименования «Герои УПА» Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Вооружённых сил Украины.
Как показывают результаты опроса, опубликованные в польской газете Rzeczpospolita, 51,9% респондентов заявили, что их мнение об украинцах стало более негативным. При этом 31,9% опрошенных сообщили, что решение Зеленского никак не повлияло на их отношение. Лишь 4,5% респондентов отметили, что их мнение улучшилось, а 11,7% не имели определенного мнения.
Президент Польши Кароль Навроцкий даже заявил, что Зеленского следует лишить высшей государственной награды Польши — Ордена Белого орла, который был вручен ему в 2023 году.
Решение Зеленского вызвало возмущение в Польше и подверглось критике со стороны политиков практически всего политического спектра.
Зеленский заявил, что украинское подразделение, которое сейчас участвует в боевых действиях против России, 26 мая получило наименование «Герои УПА» с целью «восстановления исторических традиций национальной армии». В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что «не имело намерения оскорбить дружественный польский народ».
В то время как Украинская повстанческая армия на Украине почитается за свою роль в борьбе за независимость страны, в Польше она ассоциируется с Волынской резней — массовым уничтожением польского гражданского населения. Этот вопрос остается одним из самых болезненных в польско-украинских отношениях. По оценкам историков, до 1945 года были убиты от 60 до 100 тысяч этнических поляков. В ходе ответных нападений и последовавшей партизанской войны на Волыни погибли также от двух до трех тысяч украинцев.