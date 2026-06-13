Агентство Reuters сообщило, что из-за украинских дронов из Латгале разбежались все туристы
"Восточная Латвия — необычайно спокойный и живописный лесной край, известный как Край голубых озер", - пишет Reuters. Каждое лето сюда приезжают туристы. Но теперь они стали отказываться от поездок из-за опасений, что отдых может быть прерван необходимостью искать укрытие от случайно залетевших украинских дронов.
По словам Елены Кияско из региональной туристической ассоциации, около 500 небольших предприятий в Латгале, зависящих от туристов, столкнулись с финансовыми трудностями.
С конца мая в течение двух недель в регион не залетал ни один дрон. Это породило надежды на улучшение ситуации. Однако в понедельник французский самолет НАТО был вынужден сбить еще один беспилотник.
«Теперь мы понимаем, что все будет не так просто», — сказала Кияско агентству Reuters через несколько часов после инцидента.
С марта украинские военные беспилотники регулярно попадают в воздушное пространство Латвии и других стран Балтии. Киев и страны НАТО утверждают, что эти аппараты отклоняются от намеченных целей на территории России из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.
Никто пока не пострадал, однако вторжения дронов регулярно приводят к предупреждениям для жителей о необходимости искать укрытие.
"В прошлом месяце два дрона взорвались в центре Резекне, куда обычно приезжают туристы посмотреть на руины средневекового замка на холме. Еще два беспилотника упали на расположенную неподалеку нефтебазу, вызвав пожар", - сообщает агентство.
Власти пытаются убедить жителей Латвии, что регион по-прежнему остается безопасным местом для отдыха. Как сообщил Reuters пресс-секретарь премьер-министра Андриса Кулбергса, глава правительства планирует провести свой летний отпуск именно в этом регионе.
Однако, возможно, время уже упущено. По словам Кияско, опрос туристических предприятий показал, что 85% из них столкнулись с отменой бронирований из-за опасений, связанных с дронами. Некоторые потеряли более половины будущих заказов.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии стали предлагать страховки, которые покрывают ущерб, нанесенный дронами. Но есть одно ограничение.