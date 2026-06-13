В центре Евросоюза сказали "хватит": Брюссель запрещает прокат электросамокатов

Региональное правительство Брюсселя сообщило, что решение о запрете было принято после тревожного роста числа аварий с участием электросамокатов. В 2025 году в таких происшествиях пострадали 666 человек, что на 26% больше, чем годом ранее. Кроме того, власти отмечают, что электросамокаты часто оставляют в неположенных местах, из-за чего они перекрывают проходы и дороги. Также, по данным регионального правительства Брюсселя, эти транспортные средства используются в преступных целях, в том числе для контрабанды наркотиков.