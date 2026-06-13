В центре Евросоюза сказали "хватит": Брюссель запрещает прокат электросамокатов
Электросамокаты долго считались символом современной городской мобильности, однако Брюссель решил отказаться от их проката.
Свое решение власти Брюсселя объяснили соображениями безопасности, указав, что прокат электросамокатов связан со слишком большим количеством аварий, различных нарушений и случаев злоупотребления.
Срок действия лицензий, выданных работающим в Брюсселе компаниям по прокату электросамокатов Bolt и Dott, истекает в конце 2026 года и продлен не будет. При этом жители и гости города по-прежнему смогут арендовать электровелосипеды для передвижения по городу.
Компании Bolt и Dott, а также профсоюз ACV-CSC раскритиковали запрет, заявив, что он ставит под угрозу десятки рабочих мест, в основном для низкоквалифицированных работников. Сторонники электросамокатов считают их экологичным способом передвижения, который помогает избежать дорожных заторов. Однако критики утверждают, что такие транспортные средства мешают пешеходам и захламляют городские улицы.
Региональное правительство Брюсселя сообщило, что решение о запрете было принято после тревожного роста числа аварий с участием электросамокатов. В 2025 году в таких происшествиях пострадали 666 человек, что на 26% больше, чем годом ранее. Кроме того, власти отмечают, что электросамокаты часто оставляют в неположенных местах, из-за чего они перекрывают проходы и дороги. Также, по данным регионального правительства Брюсселя, эти транспортные средства используются в преступных целях, в том числе для контрабанды наркотиков.