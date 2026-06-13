В центре Евросоюза сказали "хватит": Брюссель запрещает прокат электросамокатов
Фото: LETA
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В центре Евросоюза сказали "хватит": Брюссель запрещает прокат электросамокатов

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Электросамокаты долго считались символом современной городской мобильности, однако Брюссель решил отказаться от их проката.

В Брюсселе со следующего года будет запрещена аренда электросамокатов, сообщили власти бельгийской столицы. Аналогичные решения в последние годы приняли и другие европейские города, включая Париж, Мадрид и Прагу.

Свое решение власти Брюсселя объяснили соображениями безопасности, указав, что прокат электросамокатов связан со слишком большим количеством аварий, различных нарушений и случаев злоупотребления.

Срок действия лицензий, выданных работающим в Брюсселе компаниям по прокату электросамокатов Bolt и Dott, истекает в конце 2026 года и продлен не будет. При этом жители и гости города по-прежнему смогут арендовать электровелосипеды для передвижения по городу.

Компании Bolt и Dott, а также профсоюз ACV-CSC раскритиковали запрет, заявив, что он ставит под угрозу десятки рабочих мест, в основном для низкоквалифицированных работников. Сторонники электросамокатов считают их экологичным способом передвижения, который помогает избежать дорожных заторов. Однако критики утверждают, что такие транспортные средства мешают пешеходам и захламляют городские улицы.

Региональное правительство Брюсселя сообщило, что решение о запрете было принято после тревожного роста числа аварий с участием электросамокатов. В 2025 году в таких происшествиях пострадали 666 человек, что на 26% больше, чем годом ранее. Кроме того, власти отмечают, что электросамокаты часто оставляют в неположенных местах, из-за чего они перекрывают проходы и дороги. Также, по данным регионального правительства Брюсселя, эти транспортные средства используются в преступных целях, в том числе для контрабанды наркотиков.

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