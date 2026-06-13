Супермаркет отказался от коричневых яиц: названа неожиданная причина

Отмечается, что производство кормов формирует от 50% до 60% общего воздействия на окружающую среду, связанного с производством яиц. В Великобритании ежегодно потребляется около 14,5 миллиарда яиц, а их производство приводит к выбросам примерно 4,35 миллиона тонн углекислого газа. Если всей отрасли удастся сократить выбросы на 12,7%, как предполагают расчеты Sainsbury's, объем выбросов CO₂ уменьшится более чем на 550 тысяч тонн в год. Это было бы сопоставимо с исчезновением с британских дорог почти 300 тысяч автомобилей.