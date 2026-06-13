Супермаркет отказался от коричневых яиц: названа неожиданная причина
Многие покупатели уверены, что коричневые яйца полезнее белых, а ярко-оранжевый желток говорит о высоком качестве продукта. Однако эксперты утверждают, что это распространенный миф.
Тема вновь оказалась в центре внимания после того, как британская сеть супермаркетов Sainsbury's объявила об отказе от продажи коричневых яиц в пользу белых. Компания объяснила это решение соображениями защиты окружающей среды, сообщает Mirror.
Согласно исследованиям, проведенным самой компанией Sainsbury's, углеродный след белых яиц примерно на 12,7% меньше, чем у коричневых. Как поясняют в компании, это связано с тем, что курам, несущим белые яйца, требуется меньше корма для производства такого же количества продукции. Благодаря этому сокращается объем ресурсов, необходимых на всех этапах цепочки поставок.
Отмечается, что производство кормов формирует от 50% до 60% общего воздействия на окружающую среду, связанного с производством яиц. В Великобритании ежегодно потребляется около 14,5 миллиарда яиц, а их производство приводит к выбросам примерно 4,35 миллиона тонн углекислого газа. Если всей отрасли удастся сократить выбросы на 12,7%, как предполагают расчеты Sainsbury's, объем выбросов CO₂ уменьшится более чем на 550 тысяч тонн в год. Это было бы сопоставимо с исчезновением с британских дорог почти 300 тысяч автомобилей.
Отличается ли качество яиц?
Как отмечает издание, большую часть XX века в Великобритании стандартом считались белые яйца. Однако в 1970-х годах коричневые яйца стали популярны среди представителей британского среднего класса и впоследствии начали доминировать на рынке.
«Сегодня большинство продаваемых в стране яиц имеют коричневую скорлупу. Многие считают, что чем темнее яйцо и чем оранжевее его желток, тем выше его качество. На самом деле между яйцами разных цветов практически нет никакой разницы, а решение Sainsbury's скорее выглядит как удачный маркетинговый ход», — говорится в статье.
Тем временем блогер Санна ван Кампен, известная в TikTok под именем @tonichealth, в своем видео отметила, что ярко-оранжевый желток вовсе не свидетельствует о более высоком качестве яйца, а зависит от того, чем кормят кур. Это подтверждается и исследованием, опубликованным в 2024 году в Национальной медицинской библиотеке США. Ученые установили, что паприка улучшает цвет яичного желтка и по-разному влияет на уровень холестерина в крови кур.
От чего зависит цвет желтка и скорлупы?
Издание подчеркивает, что оттенок желтка в первую очередь определяется пигментами, называемыми каротиноидами. В естественном виде они содержатся в таких продуктах, как кукуруза, бархатцы, паприка и морковь.
В свою очередь цвет скорлупы зависит от породы курицы. Обычно белые куры несут белые яйца, а коричневые или рыжевато-коричневые куры — коричневые яйца.
Как указывает организация British Lion Eggs, пищевая ценность яиц не отличается в зависимости от того, белая у них скорлупа или коричневая.
Таким образом, ни цвет скорлупы, ни оттенок желтка не говорят о том, насколько здоровой была курица и получится ли из конкретного яйца приготовить более вкусный омлет. Единственное, что действительно показывает эта ситуация, — продажа белых яиц для крупной торговой сети вроде Sainsbury's значительно выгоднее. И, возможно, немного полезнее для окружающей среды, говорится в статье.