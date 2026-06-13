Как не отдать деньги мошенникам: три важных шага, которые стоит запомнить

"В то же время внимательно нужно рассматривать и инвестиционные предложения, если они кажутся необычайно заманчивыми. Если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть - прежде чем действовать, всегда потратьте время на проверку", - подчеркивает эксперт.