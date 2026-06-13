Как не отдать деньги мошенникам: три важных шага, которые стоит запомнить
Мошенники больше не действуют наугад: они имитируют банки, полицию, курьеров и госучреждения, давят страхом и спешкой — и жители Латвии теряют миллионы. Эксперты предупреждают: одно необдуманное нажатие кнопки в Smart-ID может стоить всех сбережений.
По данным Латвийской ассоциации финансовой отрасли, за первые четыре месяца текущего года жители Латвии стали жертвами мошенничества на сумму 5,718 млн евро в 1881 случае мошенничества, когда они сами подтверждали платежи, а 7410 случаев мошенничества на сумму 7,1 млн евро были предотвращены.
Данные Государственной полиции подтверждают, что жители Латвии становятся жертвами мошенничества на огромные суммы - в прошлом году это было не менее 23,767 млн евро, или в среднем более 65 тысяч евро в день.
Это означает, что финансовое мошенничество - не редкое явление, оно регулярно наносит огромный ущерб жителям Латвии. Как распознать приемы мошенников и защитить себя от поспешных действий?
Стратегия мошенников: манипулятивная и тщательно продуманная
Теперь мошенники все точнее имитируют сообщения банков, государственных учреждений, курьеров и других поставщиков услуг, используя поддельные электронные письма, СМС и сайты.
Главная цель мошенников - заставить человека действовать быстро и безрассудно. Три наиболее распространенных элемента психологического давления - авторитет, спешка и страх. Звонящий может представиться представителем банка, полиции, Службы государственных доходов или курьером, утверждая, что счет находится под угрозой, оформлен кредит или нужно остановить подозрительную сделку.
Особенную осторожность следует проявлять, если вас просят назвать свой PIN-код, ввести код Smart-ID, подтвердить сделку, загрузить программы удаленного доступа, например, AnyDesk, или не связываться с банком самому.
Также может быть использована общедоступная информация. "Например, в Эстонии был случай, когда мошенники знали, что компания клиента Bigbank владеет земельным участком земли недалеко от Таллина, и использовали эту информацию, чтобы завоевать доверие. Такие детали создают впечатление, что звонящий действительно знает ситуацию клиента и представляет заслуживающую доверия организацию", - говорит Кристофер Эверт, руководитель отдела предотвращения мошенничества Bigbank.
Три шага: пауза, проверка, официальный канал
По его словам, предотвратить мошенничество помогут три важных шага. Первый шаг - сделать паузу. Если звонок, СМС или электронное письмо вызывают тревогу или ощущение срочности, не надо реагировать немедленно.
Второй шаг - проверить информацию. Особенно если запрашиваются данные для доступа, подтверждение платежа или установка программы.
Третий шаг - самому связаться с банком или учреждением, используя только официальный номер телефона, приложение или сайт.
Эверт напоминает, что банк никогда не попросит клиента предоставить PIN-коды или ввести коды аутентификации для "защиты счета" и не будет заставлять вас принимать решения в спешке.
"В то же время внимательно нужно рассматривать и инвестиционные предложения, если они кажутся необычайно заманчивыми. Если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть - прежде чем действовать, всегда потратьте время на проверку", - подчеркивает эксперт.
Как еще уберечь себя?
Чтобы снизить риски в повседневной жизни, рекомендуется следовать нескольким принципам безопасности:
- Никогда не называть пароли, в том числе PIN-коды, Smart-ID или данные для доступа к интернет-банку. Банк не будет запрашивать их по телефону, электронной почте или в СМС.
- Не переходить по ссылкам из СМС или электронных писем, предлагающим вам срочно войти в систему банка. Безопаснее открыть банковское приложение самому или ввести адрес банковского сайта в браузере.
- Не соглашаться на установку программ удаленного доступа, например, AnyDesk или подобных приложений. Если незнакомый человек просит вас установить их, это очень серьезный предупредительный сигнал.
- Всегда проверять, что именно вы подтверждаете с помощью Smart-ID или Mobile-ID. Если подтверждение не соответствует выполняемому действию, его следует немедленно отменить.
- Прекратить разговор, если звонящий торопит или пугает. Настоящий представитель банка или учреждения не будет возражать, если человек хочет убедиться и перезвонить по официальному номеру телефона.
- Немедленно связаться с банком в случае подозрения. Чем раньше банк будет проинформирован, тем больше шансов предотвратить или ограничить возможные потери.
- Необходимо сообщить о происшедшем и в Государственную полицию. Если были переданы данные, совершен платеж или есть подозрение на мошенничество, важно действовать сразу, а не ждать.
О мошеннических письмах и СМС можно сообщать также в учреждение по предотвращению киберпреступлений CERT.LV, переслав их на адрес cert@cert.lv или позвонив по телефону + 371 67085888.
Финансовое мошенничество нужно обсуждать в семье
Важно также говорить о финансовом мошенничестве с родственниками - особенно с пожилыми и теми, кто редко пользуется цифровыми услугами в повседневной жизни. Мошенники часто злоупотребляют доверием, растерянностью и недостаточными цифровыми навыками.
На практике помогает согласование простого плана действий. Например, если родственнику звонят от имени "банка", "полиции" или "курьера", просят данные или совершить платеж, разговор следует прервать и сначала связаться с членом семьи или самим учреждением, используя официальные контактные данные.