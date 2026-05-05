Жители Латвии сами подтвердили платежи и потеряли более 4 млн евро: банки раскрыли масштабы мошенничества

Уже сообщалось, что в 2025 году у клиентов четырех крупнейших банков Латвии в результате 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12,22 млн евро, а предотвращено 18 464 случая мошенничества на общую сумму 14,031 млн евро. По сравнению с 2024 годом объем мошенничества сократился на 21,3%.