Даже безобидный пасьянс оказался ловушкой: в Латвии выявили новую схему интернет-мошенничества
То, что выглядит как безобидная карточная игра, на деле может оказаться частью мошеннической схемы. В Tele2 предупреждают, что в Латвии злоумышленники начали использовать фальшивые сайты, маскируя их в том числе под Solitaire, чтобы получить доступ к личным и банковским данным пользователей.
По данным мультисервисной компании Tele2, в Латвии выявлены поддельные интернет-сайты, которые выдают себя за страницы одного из российских банков, платформы Discord, а также карточной игры Solitaire. Их цель — выманить у пользователей персональные и банковские данные, а также получить доступ к спискам контактов, сохраненным в смартфонах и компьютерах.
Как поясняют в компании, фальшивый сайт российского банка распространяется через рекламу на разных интернет-ресурсах. Поддельная версия Discord, в свою очередь, рассылается через DM — личные сообщения в социальных сетях. Теперь к этим схемам добавилась и маскировка под Solitaire — игру, которая у многих не вызывает никаких подозрений.
Руководитель отдела безопасности Tele2 Александр Богданов отметил, что, хотя общее количество различных видов мошенничества за последний месяц сократилось на 15%, масштабы проблемы по-прежнему остаются серьезными. «В общей сложности наше решение по безопасности Interneta Drošība в марте предотвратило 21,8 миллиона различных угроз в цифровой среде. Особенно распространены фишинговые схемы — около 6 миллионов угроз связаны с использованием поддельных сайтов. Мы также наблюдаем, что мошенники скрываются под видом поддельных сайтов российского банка и платформы Discord, а также карточной игры Solitaire», — сказал Богданов.