Даже безобидный пасьянс оказался ловушкой: в Латвии выявили новую схему интернет-мошенничества

Руководитель отдела безопасности Tele2 Александр Богданов отметил, что, хотя общее количество различных видов мошенничества за последний месяц сократилось на 15%, масштабы проблемы по-прежнему остаются серьезными. «В общей сложности наше решение по безопасности Interneta Drošība в марте предотвратило 21,8 миллиона различных угроз в цифровой среде. Особенно распространены фишинговые схемы — около 6 миллионов угроз связаны с использованием поддельных сайтов. Мы также наблюдаем, что мошенники скрываются под видом поддельных сайтов российского банка и платформы Discord, а также карточной игры Solitaire», — сказал Богданов.