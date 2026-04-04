Вот так просто: обманутая женщина перечислила мошенникам 85000 евро
49-летняя женщина в Эстонии стала очередной жертвой мошенников. Об этом сообщает rus.err.ee.

В фирму 49-летней женщины пришло письмо якобы от представителя ее делового партнера - американской компании General Scientific Corporation, в котором сообщалось об изменении банковских реквизитов.

Последовав полученным инструкциям, женщина сделала денежные переводы с банковского счета своей фирмы, которые в реальности не поступили на счет ее делового партнера. Ущерб оценен в 85 186 евро.

