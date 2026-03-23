Один клик - и минус 1500 евро: эксперт назвал главное правило, которое спасет ваши деньги от мошенников
Звонок якобы из банка, убедительное сообщение и один необдуманный клик — и деньги исчезают со счета. Латвийский эксперт по кибербезопасности предупреждает: современные мошенники научились выглядеть настолько правдоподобно, что обмануть могут практически любого.
Не существует универсального вопроса, который позволил бы распознать мошенника по телефону. Однако есть одно правило, которое нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах — никогда не подтверждать неизвестные запросы в Smart-ID. Об этом в программе «Rīta Panorāma» заявил эксперт по кибербезопасности и "охотник на мошенников" Элвис Страздиньш.
Он объясняет, что современные схемы обмана стали крайне убедительными. Человек получает звонок якобы с номера банка — например, Swedbank. «Человеку говорят: ваш счет взломан, с него прямо сейчас уходят деньги», — рассказывает эксперт. Почти сразу после звонка приходит SMS, которая выглядит как официальное сообщение от банка и подтверждает ту же информацию. Это усиливает доверие жертвы. По словам Страздиньша, такая схема называется подменой номера (spoofing): «Сегодня больше нельзя доверять номеру, с которого вам звонят. Его лего можно подделать».
Далее мошенник просит человека пройти аутентификацию через Smart-ID. В этот момент жертва уверена, что общается с банком. На самом деле происходит другое: «Мошенник заходит на сайт интернет-банка и вводит данные, которые человек только что назвал по телефону. А жертва сама подтверждает вход», — поясняет эксперт.
После этого преступник получает доступ к счету и уже владеет дополнительной информацией — остатком средств, номером счета. Это делает разговор еще более убедительным.
«Человеку становится еще легче поверить, потому что мошенник называет реальные данные — сколько денег на счету, номер счета», — отмечает Страздиньш.
Затем злоумышленник подготавливает платеж — например, на 1500 евро. В этот момент на телефон приходит запрос в Smart-ID.
Когда человек начинает сомневаться и спрашивает, почему у него списываются деньги, мошенник продолжает манипуляцию: «Он говорит: мы отменяем мошенническую операцию, вам нужно подтвердить, чтобы ее отменить». Именно в этот момент происходит ключевая ошибка — человек подтверждает операцию и фактически сам переводит деньги мошеннику.
Эксперт подчеркивает: «Единственное правило — никогда не подтверждать такие запросы. Если вы этого не сделаете, мошенник ничего не сможет сделать».