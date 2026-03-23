Один клик - и минус 1500 евро: эксперт назвал главное правило, которое спасет ваши деньги от мошенников

Он объясняет, что современные схемы обмана стали крайне убедительными. Человек получает звонок якобы с номера банка — например, Swedbank. «Человеку говорят: ваш счет взломан, с него прямо сейчас уходят деньги», — рассказывает эксперт. Почти сразу после звонка приходит SMS, которая выглядит как официальное сообщение от банка и подтверждает ту же информацию. Это усиливает доверие жертвы. По словам Страздиньша, такая схема называется подменой номера (spoofing): «Сегодня больше нельзя доверять номеру, с которого вам звонят. Его лего можно подделать».