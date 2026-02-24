"Алло, это полиция!" Как мошенники разыгрывают целые спектакли по ролям, чтобы опустошить ваши счета

Хотя мужчина знал, что его машина была в ремонте, «полицейский» действовал тонко. Он не требовал пароли, а предложил прийти в реальное отделение полиции в субботу утром. Когда коллега отказался из-за времени, ему прислали «удобную» ссылку на поддельный портал Latvija.lv для написания объяснительной. Именно через такие обходные пути, имитирующие государственные сервисы, преступники получают доступ к Smart-ID и банковским счетам.