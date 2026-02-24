"Алло, это полиция!" Как мошенники разыгрывают целые спектакли по ролям, чтобы опустошить ваши счета
На сегодняшний день самым распространенным видом мошенничества в Латвии являются телефонные звонки. В этих схемах участвует не только «лжеполицейский», но и целая группа подставных лиц. О том, как работают современные преступные группы, в эфире программы «Digitālās brokastis» рассказали эксперты Госполиции, SEB Banka и компании Tet.
Масштабы проблемы и новые тактики
В прошлом году убытки жителей Латвии от действий онлайн-мошенников превысили 20 миллионов евро. По данным Госполиции, лидирующую позицию в 2025 году заняло именно телефонное мошенничество. На втором месте — инвестиционные аферы, за ними следуют фишинговые СМС и электронные письма, а также романтическое мошенничество, сообщает LSM.lv.
Ситуацию осложняет то, что преступники начали работать слаженными командами.
«Лжесотрудник банка, лжеполицейский и представитель какой-либо службы в несколько заходов "обрабатывают" жертву. Еще опаснее ситуации, когда звонят бухгалтерам компаний: в таких случаях пустеют не только личные счета сотрудников, но и бюджеты предприятий», — отметила замначальника отдела Госполиции Солвита Слядзе.
Менеджер по ИТ-безопасности Tet Улдис Либиетис подчеркнул: сам по себе звонок — это лишь вступление. Кража происходит позже, когда мошенники получают доступ к данным через вредоносные ссылки. Физическая передача наличных «курьерам» после звонка встречается значительно реже, чем использование ИТ-инструментов.
Почему мошенники успешны в 2026 году?
Руководитель управления безопасности SEB Banka Марцис Пелцис пояснил, что методы преступников постоянно конкурируют между собой. Мошенники рассматривают Балтию как единый регион, динамично перемещая фокус внимания с одной страны на другую.
Главный тренд текущего года — создание максимальной достоверности. Упоминание полиции или госучреждений вызывает у людей автоматическое доверие и снимает защитные барьеры, что позволяет преступникам легче манипулировать жертвой.
Как не попасться на крючок: рекомендации экспертов
Главное правило безопасности — никогда не принимать поспешных решений. Страх, одиночество или жажда наживы — это рычаги, на которые давят преступники.
- Игнорируйте спешку: если вас заставляют действовать «здесь и сейчас» (например, участвовать в «секретной операции по поимке преступника»), это верный признак обмана.
- Требуйте очной встречи: настоящий полицейский или следователь никогда не откажется встретиться в отделении. Первая беседа с полицией всегда происходит лично.
- Забудьте о ссылках в СМС: никогда не переходите по ссылкам из сообщений для ввода данных Smart-ID или интернет-банка. Это полностью исключит риск фишинга.
- Проверяйте брокеров: перед инвестированием изучите лицензию и опыт компании. Большинство жертв начинают вкладывать деньги, просто заполнив анкету в соцсетях, не зная, кто находится на другом конце провода.
Сложные схемы: пример с «ДТП в Кекаве»
Даже информированные люди могут совершить ошибку из-за сложности сценария. Улдис Либиетис привел пример звонка своему коллеге: мошенник представился полицейским и сообщил, что тот якобы скрылся с места ДТП у супермаркета в Кекаве.
Хотя мужчина знал, что его машина была в ремонте, «полицейский» действовал тонко. Он не требовал пароли, а предложил прийти в реальное отделение полиции в субботу утром. Когда коллега отказался из-за времени, ему прислали «удобную» ссылку на поддельный портал Latvija.lv для написания объяснительной. Именно через такие обходные пути, имитирующие государственные сервисы, преступники получают доступ к Smart-ID и банковским счетам.
Важный нюанс: позже выяснилось, что в этом конкретном случае мошенники использовали робота на базе искусственного интеллекта, распознать которого в пылу разговора было практически невозможно.