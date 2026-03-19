В Латвии работодатели все чаще сталкиваются с тем, что новичок уходит раньше, чем успевает освоиться
На рынке труда в Латвии борьба за сотрудников все чаще продолжается и после подписания трудового договора. Работодателям становится недостаточно просто найти человека — все важнее суметь удержать его в первые недели и месяцы, когда сотрудник особенно остро сравнивает ожидания с реальностью и решает, готов ли он оставаться на новом месте.
Особенно это заметно в таких сферах, как производство, торговля и складская работа, где найти и удержать сотрудников по-прежнему непросто.
Данные показывают, что конкуренция за работников в Латвии остается высокой. По информации Центрального статистического управления, в 2025 году уровень безработицы составил около 7%. При этом по регионам ситуация отличается: в Риге - примерно 6–7%, в Видземе и Земгале – около 7–8%, а в Латгале – выше 10%. Это означает, что во многих регионах у работников есть возможность выбирать между разными предложениями.
По наблюдениям компании BIURO, в таких условиях люди чаще меняют работу, особенно в производстве, торговле и на складах. И именно первые месяцы часто становятся решающими – останется человек или нет.
«Если смотреть на рынок труда, видно, что у людей сейчас больше выбора, чем раньше. Поэтому первые месяцы на новой работе особенно важны. Если в начале человек не чувствует поддержки или не до конца понимает, что от него ожидается, он довольно быстро может начать искать другую работу», - говорит менеджер по работе с ключевыми клиентами BIURO Байба Розентале.
Одна из самых частых причин, почему сотрудники уходят в начале – разница между ожиданиями и реальностью. Это может быть связано с зарплатой, нагрузкой, графиком или условиями работы.
«Например, человек может быть готов к физической работе, но не к реальному темпу или сменному графику, с которым сталкивается на практике. Бывает и так, что сама работа оказывается не совсем такой, как он ожидал», - отмечает Розентале.
Не менее важно и то, как проходит первый этап адаптации. Если сотрудника плохо вводят в работу или не хватает общения с руководителем, ему сложнее освоиться.
«Работодатели часто делают большой акцент на подборе персонала, но не менее важно то, что происходит после выхода на работу. Если в первые недели человек получает понятные задачи, поддержку и обратную связь, вероятность того, что он уйдет в первые месяцы, заметно снижается», - добавляет она.
Когда у сотрудников есть выбор, первые месяцы становятся ключевыми. Для работодателей это означает, что удержание начинается не через год, а с первого рабочего дня.