Юбилейный концерт легендарной певицы и композитора Лолиты Вамбуте "Я не волшебница"
10 октября в 17:00 в Большом зале Дома Рижского латышского общества в честь юбилея легендарной латвийской певицы и композитора Лолиты Вамбуте состоится яркий концерт «Я не волшебница». Зрители смогут не только насладиться музыкой, но и увидеть саму артистку на сцене.
В программе вечера прозвучат песни, написанные и исполненные самой артисткой, в интерпретации солистов Руты Дудумы, Иевы Керевицы, Инги Берзини, Андриса Эрглиса и Раймонда Эйзеншмита, а также вокальной группы Неаizmirstulītes и детской вокальной студии Dzeguzīte. Прозвучат как всем известные композиции «Я не волшебница», «Небо исцарапано кошками», «Те кузнечики» и многие другие, так и записанные лишь в 2025 году на студии Латвийского радио песни «Песчаная Рига» и «Tango con amore».
«Каждый концерт — как новое начало, но этот вечер, безусловно, будет особенным. В нем встретится все, что я создала, и все, что меня еще ждет. Я счастлива возможности отметить этот момент вместе со своей публикой. Юбилей для меня — не точка отсчета, а возможность сказать спасибо. Спасибо за годы, в которые моя музыка находила путь к людям. Поэтому этот концерт — мой сердечный привет всем вам!» — говорит артистка.
Билеты на концерт можно приобрести в сети Biļešu paradīze.