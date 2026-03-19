Уже не ПМС, еще не менопауза: как распознать гормональный шторм в 40 лет

Перед менопаузой женщина проходит через несколько этапов, во время которых постепенно меняется гормональный баланс в организме. Пременопауза - период перед наступлением менопаузы, когда менструации еще продолжаются, но в организме постепенно начинаются гормональные изменения. В свою очередь перименопауза - это переходный период перед менопаузой, когда функция яичников постепенно начинает снижаться и уровень гормонов, особенно эстрогена и прогестерона, становится более неустойчивым. В это время менструальный цикл может стать нерегулярным, и могут произойти разные изменения самочувствия. Этот период может длиться несколько лет, примерно от четырех до восьми, и чаще всего начинается примерно в возрасте 40-45 лет.