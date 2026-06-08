"Удержит соседа от ненужных шагов": новый премьер Латвии сделал заявление о единстве Балтии

На пресс-конференции после встречи Андрис Кулбергс заявил, что именно единство стран Балтии станет тем фактором, который «удержит соседа от ненужных мыслей и шагов». Поэтому, подчеркнул премьер-министр Латвии, всем странам необходимо сотрудничать не только в сфере безопасности, но и по другим вопросам.