"Удержит соседа от ненужных шагов": новый премьер Латвии сделал заявление о единстве Балтии
Первый зарубежный визит нового премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса начался с Таллина и разговора о единстве Балтии. На фоне вопросов безопасности и сбитого в Латвии дрона глава правительства заявил: Латвия, Литва и Эстония сейчас не конкуренты, а союзники.
Визит в Таллин стал первой зарубежной поездкой латвийского премьера.
В переговорах глав правительств Латвии и Эстонии участвовали также делегации обеих стран. Стороны обсудили тесное сотрудничество Латвии и Эстонии, уделив особое внимание вопросам региональной безопасности, поддержке Украины, а также общим приоритетам двух стран — укреплению энергетической независимости и ходу реализации проекта Rail Baltica.
На встрече была подчеркнута роль сотрудничества стран Балтии как в вопросах безопасности, так и в укреплении экономики и реализации совместного проекта Rail Baltica.
На пресс-конференции после встречи Андрис Кулбергс заявил, что именно единство стран Балтии станет тем фактором, который «удержит соседа от ненужных мыслей и шагов». Поэтому, подчеркнул премьер-министр Латвии, всем странам необходимо сотрудничать не только в сфере безопасности, но и по другим вопросам.
На пресс-конференции Кулбергс также упомянул сбитый сегодня на территории Латвии дрон. По его словам, «частью сегодняшнего успеха» стали быстрые решения, позволившие использовать потенциал НАТО и собственные возможности Латвии.
Во время визита латвийский премьер встретился с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, с председателем парламента Эстонии Лаури Хуссаром и депутатами. В завершение дня Кулбергс посетил посольство Латвии в Эстонии, где познакомился с коллективом дипмиссии и обсудил актуальные рабочие вопросы.
Первый зарубежный визит премьер-министра Латвии в Эстонию продолжится во вторник, когда Кулбергс примет участие во встрече премьер-министров стран Балтии и Северных стран (NB8).