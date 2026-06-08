Новый Балтийский центр безопасности будет объяснять миру значение Латвии, Литвы и Эстонии
По инициативе британского журналиста и эксперта по безопасности Эдварда Лукаса создан Международный Балтийский центр безопасности. Его задача — усиливать голос Латвии, Литвы и Эстонии за рубежом и бороться с мифами о регионе.
Международный Балтийский центр безопасности (BISC) — неправительственная организация, цель которой — представлять интересы стран Балтии перед различными международными аудиториями, развенчивать мифы, созданные дезинформацией, и укреплять знания о странах Балтии как о важном регионе Европейского союза и НАТО.
Эдвард Лукас — британский журналист, публицист и эксперт по политике безопасности, специализирующийся на вопросах Восточной Европы, России и стран Балтии. Он был редактором издания The Economist, а о безопасности Балтийского региона регулярно пишет для таких изданий, как The Times, EU Observer и Foreign Policy.
Патронами Международного Балтийского центра безопасности стали бывшие президенты трех стран Балтии — Даля Грибаускайте, Валдис Затлерс и Тоомас Хендрик Ильвес.
В центре отмечают, что Латвия, Литва и Эстония — страны со стабильной экономикой, сильными институтами и активным гражданским обществом. Кроме того, они показывают пример, инвестируя в оборону и устойчивость общества. По мнению центра, этим факторам следует уделять больше внимания на международном уровне — как среди политиков, так и среди лидеров мнений.