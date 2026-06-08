Новый Балтийский центр безопасности будет объяснять миру значение Латвии, Литвы и Эстонии

В центре отмечают, что Латвия, Литва и Эстония — страны со стабильной экономикой, сильными институтами и активным гражданским обществом. Кроме того, они показывают пример, инвестируя в оборону и устойчивость общества. По мнению центра, этим факторам следует уделять больше внимания на международном уровне — как среди политиков, так и среди лидеров мнений.