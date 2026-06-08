Хотите выплатить ипотеку раньше срока? Оказывается, не все так просто

Данные опроса показывают, что в Латвии более половины жителей — 63% — хотят жить в собственном жилье, а не арендовать его. При этом подходы к покупке недвижимости различаются: 36% предпочли бы сначала приобрести более скромное жилье, которое могут позволить себе уже сейчас, тогда как почти треть опрошенных (31%) выбрали бы более длительное накопление средств, чтобы сразу купить более просторное жилье для долгосрочного проживания.