Хотите выплатить ипотеку раньше срока? Оказывается, не все так просто
Хотя средний срок выданного жилищного кредита составляет 25 лет, данные Luminor Bank показывают, что жители Латвии погашают его быстрее, чем планировалось изначально, — в среднем за 11 лет. Это означает, что кредитные обязательства закрываются примерно на 14 лет раньше установленного срока.
Жилье в кредит — не одно на всю жизнь
Как информируют эксперты Luminor Bank, досрочное погашение кредита нередко происходит в случаях, когда клиент принимает решение продать имеющееся жилье. В таких ситуациях часть суммы от продажи недвижимости направляется на погашение существующего кредита, а оставшиеся средства, если они есть, поступают в распоряжение клиента и могут быть использованы для покупки нового жилья, первоначального взноса или других финансовых целей.
Данные опроса показывают, что в Латвии более половины жителей — 63% — хотят жить в собственном жилье, а не арендовать его. При этом подходы к покупке недвижимости различаются: 36% предпочли бы сначала приобрести более скромное жилье, которое могут позволить себе уже сейчас, тогда как почти треть опрошенных (31%) выбрали бы более длительное накопление средств, чтобы сразу купить более просторное жилье для долгосрочного проживания.
Что следует учитывать
Досрочное погашение кредита не всегда связано только с необходимостью продажи недвижимости или переезда. Нередко люди задумываются об этом, когда им удается создать накопления и появляется возможность направить часть средств на уменьшение кредитных обязательств или их полное погашение. Хотя такой шаг часто кажется финансово ответственным, ускоренное погашение кредита не всегда является наиболее выгодным решением. Его целесообразность зависит от ряда факторов — процентной ставки, оставшейся суммы займа, срока кредита и общей финансовой ситуации домохозяйства.
Если имеются дополнительные средства, следует оценить, какую экономию на процентных платежах даст погашение кредита, а также рассмотреть альтернативные варианты использования этих денег и возможную выгоду от них. Оптимальное решение в каждой ситуации может быть разным.
Меньший ежемесячный платеж или более короткий срок
Клиентам, которые хотят частично погасить кредит досрочно, доступны два основных варианта. Первый — направить средства на уменьшение основной суммы долга без сокращения общего срока кредита, тем самым снизив ежемесячный платеж. Второй — уменьшить основную сумму долга и одновременно сократить общий срок кредита, сохранив ежемесячный платеж на прежнем уровне. Выбор между этими вариантами зависит от денежного потока домохозяйства, финансовой безопасности и долгосрочных целей.
Для клиентов с плавающей процентной ставкой комиссия за досрочное погашение не взимается, а размер и периодичность платежей, которые можно направлять на досрочное уменьшение основного долга, не ограничены. Частичное или полное досрочное погашение кредитных обязательств в Латвии является обычной практикой. Средняя сумма, которую клиенты единовременно направляют на частичное досрочное погашение кредита, составляет около 4000 евро.