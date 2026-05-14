В Латвии все чаще берут в кредит жилье вдали от Риги. Кто эти люди?
За последние годы в Латвии вырос интерес жителей к покупке жилья в регионах, и теперь значительная часть ипотечных кредитов выдается за пределами столицы. Данные банка Citadele показывают, что за последние два года доля ипотечных кредитов, выданных за пределами Риги, выросла с 44% до 54%, впервые превысив половину общего объема выданного финансирования.
«Хотя наиболее активными после столицы по-прежнему остаются расположенные рядом с Ригой края, в том числе Юрмала, их доля также снизилась — с 31% в 2024 году до 27% в 2025 году. Это указывает на рост доли финансирования в более удаленных регионах Латвии», — говорит эксперт рынка жилья Артис Зейля.
В регионах покупают частные дома
Структуру спроса на жилье в регионах существенно определяют предложение жилого фонда и цены на недвижимость. В Риге, где доминирует рынок квартир, за последний год 97% финансирования было выдано на покупку квартир, и только 3% — на частные дома. Между тем в крупнейших региональных городах, например в Лиепае, Валмиере, Мадоне и Резекне, где доля квартир ниже, спрос на квартиры и частные дома практически одинаков.
В свою очередь в Царникаве, где в последние десять лет активно развивалось строительство частных домов, преобладает именно покупка частных домов. В целом в Латвии за пределами Риги 62% профинансированного жилья составляют квартиры, а 38% — частные дома.
Цены на недвижимость за пределами Риги
«Наиболее выраженные ценовые различия наблюдаются в сегменте квартир — в отдельных регионах квартиры доступны примерно по 350 евро за квадратный метр, тогда как, например, в Валмиере найти квартиру дешевле 1000 евро за квадратный метр уже сложно. В то же время цены на частные дома в хорошем техническом состоянии в Курземе, Видземе, Латгалии и Земгале сравнительно схожи», — рассказывает Артис Зейля.
В приморских территориях рост цен на недвижимость за последние десять лет существенно не отличается от остальной Латвии, однако в этих регионах разброс цен очень велик. Недвижимость в непосредственной близости от моря представлена в ограниченном количестве, и ее стоимость может быть в несколько раз выше, чем у объектов в садовых товариществах или местах с плотной застройкой дальше от моря.
Анализируя типичный профиль регионального заемщика, существенных различий между городами не наблюдается. Чаще всего кредит на покупку жилья получают клиенты в возрасте от 35 до 45 лет — домохозяйство с двумя работающими и как минимум одним иждивенцем.
В банке отмечают, что условия финансирования в регионах в основном определяются техническим состоянием недвижимости и ее рыночной стоимостью, а не самим местоположением. Например, для нового дома в Цесисе условия финансирования могут быть более выгодными, чем для технически худшего объекта в Риге или Рижском районе.
