Резко выросло число людей, берущих в кредит квартиры в новых проектах. Эксперты объяснили, почему они так делают
В первом квартале 2026 года число подписанных договоров ипотечного кредитования в новых проектах, которые еще находятся на стадии строительства, по сравнению с прошлым годом удвоилось, свидетельствуют данные банка Citadele. Одновременно по сравнению с третьим кварталом 2025 года средняя сумма выданного ипотечного кредита выросла на 9,3%, превысив 95 тысяч евро.
Согласно данным Банка Латвии об активности ипотечного кредитования, в первом квартале 2026 года активность покупателей жилья в Латвии можно охарактеризовать как умеренную: сохранилась тенденция предыдущего года, и резидентам в среднем в месяц выдавалось 73,11 миллиона евро ипотечных кредитов.
Данные Citadele также подтверждают, что активность покупателей оставалась стабильной, а объем выданных в первом квартале 2026 года ипотечных кредитов был сопоставим с соответствующим периодом 2025 года. При этом по-прежнему наблюдается, что примерно в 80% случаев для покупки жилья выбирались квартиры, а в 20% — частные дома. В региональном разрезе примерно половина сделок пришлась на Ригу, затем следовали Приpижье и остальные регионы Латвии.
«Первый квартал этого года обозначил позитивные тенденции в сегменте нового жилья как со стороны спроса, так и со стороны предложения. В начале года на рынке недвижимости было объявлено сравнительно большое число новых строительных проектов, предлагались резервации жилья в разных сегментах и районах, что существенно способствовало и росту числа подписанных договоров ипотечного кредитования. В целом самую большую часть ипотечных заемщиков, или 43%, составили молодые специалисты — жители в возрасте от 35 до 45 лет», - поясняют эксперты банка.
Потребители чаще всего выбирали ипотечный кредит со средним сроком погашения до 23 лет. При этом 40% заемщиков внесли первый взнос в размере 20% от стоимости недвижимости, а 56% — менее 20%.
Специалисты указывают, что, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и колебания процентных ставок Euribor, покупательная способность жителей Латвии в последние годы росла быстрее, чем в среднем цены на недвижимость.
«Спрос на улучшение жилищных условий — переезд в более просторную или лучше соответствующую индивидуальным потребностям недвижимость — по-прежнему остается высоким. Хотя глобальные экономические и геополитические факторы влияют как на активность рынка недвижимости, так и на объемы ипотечного кредитования, мы видим, что сделки продолжаются. В ближайшие месяцы активность потребителей может вырасти, особенно если снизится геополитическая неопределенность, поскольку уже сейчас рост зарплат опережает динамику цен на недвижимость, сохраняется спрос на более качественное жилье и ожидается рост предложения», — подчеркивают эксперты по недвижимости.
