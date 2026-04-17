Экперты пояснили, какая ждет судьба жителей Латвии с кредитными обязательствами
Нет ничего хуже тревожного ожидания инфляции, но не нужно паниковать, — успокаивает финансист, бывший премьер-министр и депутат Европейского парламента Ивар Годманис в передаче TV24 «Цена денег». Вместе с Годманисом дискутировали также руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте и председатель общества «Латвийский дорожный строитель», бывший министр и премьер-министр Андрис Берзиньш.
Характеризуя нынешнюю ситуацию, Руткасте выразил мнение, что она неприятная, существуют риски и негативные процессы, но она не трагическая.
«Больше всего нервничает Азия, потому что там речь идет не только о росте цен, но и о доступности энергоресурсов», — отметил он.
Ивар Годманис считает, что нужно видеть и положительные стороны. Нет ничего хуже ожидания инфляции, но, если смотреть на факты, по его мнению, правительство уже предприняло определенные шаги, например существенно снизило акцизный налог для фермеров. Годманис также подчеркивает: «Не нужно паниковать, метаться и обещать помощь всем. Я бы сосредоточился на общественном транспорте, потому что там будут проблемы, и на фермерах».
В свою очередь Андрис Берзиньш, говоря о дорожных строителях, отмечает, что они не паникуют, хотя удорожание выросло на 21%. «Это складывается из трех разных вещей: топлива, в основном дизеля, битума и газа, цены на которые выросли. И динамика такова, что, например, в январе, участвуя в конкурсе, мы никак не могли это оценить, а в процедуре закупки не заложен никакой механизм, никакой алгоритм, как должен действовать заказчик. Я хотел бы, чтобы такой алгоритм был», — добавляет Берзиньш.
Ситуация в мире тревожит и тех, у кого есть кредитные обязательства. Какая их ждет судьба, пояснил Руткасте: «Если к осени цены на энергоносители нормализуются, последствия не будут большими, инфляция стабилизируется, и ставки также не придется существенно пересматривать».
Худший сценарий возможен тогда, если инфляция начнет порождать новую инфляцию: «Растут цены, растут ожидания, работники требуют более высокую зарплату, работодатель повышает цену на услугу, и эта спираль уходит вверх. Рынок труда уже сейчас напряженный».
