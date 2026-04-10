Из-за топливного кризиса Минсообщения ЛР намерено пересадить население из личных авто в поезда
Министерство сообщения Латвии подготовило информационный доклад о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на транспортную отрасль Латвии. В документе обобщена оценка влияния глобальных событий на сектор и намечены возможные решения для снижения рисков, связанных с резкими колебаниями цен на энергоресурсы и сырье.
Как рассказал парламентский секретарь министерства Кристапс Заляйс, министерство в тесном сотрудничестве с Latvijas Valsts ceļi и представителями отрасли работает над поиском решений, чтобы обеспечить предпринимателям понятную и прогнозируемую рамку действий в условиях изменчивого рынка. Для этого и был подготовлен данный доклад с возможными направлениями действий и механизмами поддержки.
При разработке документа использован опыт предыдущих кризисов, в частности строительного сезона 2022 года после вторжения России в Украину, когда в условиях значительного роста цен применялась методика перерасчета стоимости строительных работ. В министерстве и отрасли считают, что и сейчас необходимо внедрить аналогичное или схожее решение, адаптировав его к текущей геополитической и рыночной ситуации для гибкого реагирования на изменения цен на топливо и материалы.
В сфере автодорог министерство совместно с Latvijas Valsts ceļi планирует применять более гибкий подход к контрактам и более взвешенную практику проведения государственных закупок. Рассматриваются возможности компенсировать рост затрат путем перерасчета единичных цен строительных работ, в том числе связанных с битумом, а также использовать индексы строительных затрат ЦСУ для покрытия изменений стоимости других ресурсов и материалов. Одновременно допускается продление сроков выполнения или заключения контрактов и, в отдельных случаях, отказ от санкций за задержки начала работ, если причины связаны с внешними и независимыми от сторон обстоятельствами.
В условиях топливного давления государство все активнее рассматривает общественный транспорт как альтернативу личным автомобилям. Особая ставка делается на железную дорогу — как более устойчивый и менее зависимый от цен на топливо вид транспорта.
В настоящее время доклад согласовывается с вовлеченными учреждениями, и в ближайшее время министерство планирует представить более подробную и конкретную информацию о принятых решениях и дальнейших шагах.
