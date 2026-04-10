Из-за топливного кризиса Минсообщения ЛР намерено пересадить население из личных авто в поезда

В сфере автодорог министерство совместно с Latvijas Valsts ceļi планирует применять более гибкий подход к контрактам и более взвешенную практику проведения государственных закупок. Рассматриваются возможности компенсировать рост затрат путем перерасчета единичных цен строительных работ, в том числе связанных с битумом, а также использовать индексы строительных затрат ЦСУ для покрытия изменений стоимости других ресурсов и материалов. Одновременно допускается продление сроков выполнения или заключения контрактов и, в отдельных случаях, отказ от санкций за задержки начала работ, если причины связаны с внешними и независимыми от сторон обстоятельствами.