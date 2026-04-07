"Это суровая реальность": владельцы латвийских АЗС объяснили, почему даже после снижения налога топливо не стало дешевле

"1 апреля был снижен акцизный налог на дизельное топливо, что, по расчетам авторов инициативы, должно было привести к снижению цены на дизель на автозаправках более чем на 8 центов за литр. Однако уже в течение одного торгового дня — 2 апреля — котировки Platts на дизель выросли на 210,50 долларов за тонну, то есть более чем на 20 евроцентов за литр. Таким образом, снижение акциза не может существенно повлиять на цену дизельного топлива на АЗС", - отмечает KOOL Latvija.